男子稱因「臉太方」面試十幾間電子廠接連被拒　網民出奇招給建議

近日，內地有男子稱因「臉太方」，連續十幾天面試十幾間電子廠接連被拒，讓他感覺很受傷，自認吃苦耐勞能幹，卻找不到工作。事件與網絡流傳後，不少網民留言給出奇招建議「生產麻將的廠家看看」「去橫店吧」，不過也有更多網民認為僅僅因為長相被多個工廠拒絕不太符合常理，可能另有原因。



11月1日，浙江嘉興。前段時間，來自河南駐馬店的張先生為了生計，獨自跑到浙江嘉善打工，可一連找了十幾天工作，面試了十幾間電子廠卻接連被拒。

張先生表示，他被拒絕的理由都和長相有關，全因自己的臉太方了，「說你這面相不行，我不要。」因長相問題被拒，讓張先生很受傷，「我就是長得再賴，我也是能吃苦耐勞、能幹，為啥不讓我工作呢？」

事件在網絡流傳後，網民紛紛出奇招給出建議：

生產麻將和撲克牌的廠商去試試！



記得有個大公司叫方正，去試試看。



這還不應徵方太



去橫店吧



不過也有更多網民指面試僅看長相不符合常理：

這人一定避重就輕，找不到工作是真的，但肯定不是因為臉太方



不可能的，在廠裡臉部燒傷的我都見過，這正兒八經的臉



一家兩家還有可能連續十幾家可就耐人尋味了哈



怎麼可能呢，老闆只要一雙老實的手，你就是沒臉他都要



我們公司也有這樣臉型的同事，確定不是個人的能力問題？



張先生指，他目前獨自在外地，連吃飯都成了問題，也希望大家能夠幫幫忙，看有沒有適合他的工作，畢竟方臉不是錯，工作也不應該被長相限制。