美女網紅「撞臉胡慧中」爆紅 被揭曾參加《非誠勿擾》長相不一樣
撰文：中天新聞網
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大陸90後旅宿網紅李巧，近日在網上分享家鄉新疆影片，一頭飄逸長捲髮、五官立體精緻，加上有張明星臉，神似香港女星胡慧中，讓她一夜暴紅。
但有網友爆料她曾經參加過江蘇衛視相親節目《非誠勿擾》，舊照也被翻出「長得和現在不太一樣」。
花225天走遍31個省 神似《霸王花》胡慧中爆紅（點擊放大瀏覽）：
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據《西部決策》報道，近日90後女子李巧在網上分享家鄉新疆，因高顏值走紅。
有傳聞稱李巧是新疆旅遊協會秘書長，對此李巧助理鄭先生予以否認，稱李巧是一位民宿文旅行業達人，她走遍全大陸，獨立完成了《宿行中國》紀錄片，她的夢想是宣傳家鄉新疆，把新疆的一切美好傳遞給每個人。
鄭先生表示，「她不是新疆旅遊協會秘書長，她是《宿行中國》創始人，她一個人自費花了225天，把31個省的旅遊目的地和民宿走訪完了完成45部紀錄片拍攝。她是新疆出生的，她希望把她每一次的旅行分享給網友」。
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不少網友大讚李巧「美貌與智慧並存」，長相集合李冰冰和胡慧中長相的優勢，甚至還撞臉三星公主李富真。
不過，人紅是非多，也有網友扒出李巧曾經參加過江蘇衛視大型婚戀交友節目《非誠勿擾》，當時以清純可愛形象吸引不少觀眾的眼球。
有網友指出，對比李巧當年參加節目照片，長相「和現在不太一樣」，最明顯的就是牙齒不整齊，五官也沒那麼精緻優雅，懷疑除了矯正牙齒外，還疑似「修修臉」整容。
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