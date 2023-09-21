茅台聯名Dove推酒心朱古力不到一周全面缺貨　專家解釋｢難產｣癥結

繼與瑞幸咖啡聯名推出「醬香拿鐵」，貴州茅台日前再宣布與朱古力品牌Dove推出「茅小凌酒心朱古力」，結果在線上線下平台上架後秒被搶光。據內媒走訪發現，在不到一星期的時間，第一批茅台聯名酒心朱古力的庫存已經見底，上海、武漢、長沙和遵義等多地共20家茅台冰淇淋門店都表示朱古力已經售罄，線上官方管道也陸續結束了第一批朱古力的銷售，意味著產品在線上線下全面缺貨。報道指出，經銷商炒貨只是茅台朱古力難求的其中一個原因，缺貨癥結還在於出貨量少，而這又與其生產流程較為複雜有關。



9月14日，貴州茅台與Dove同步官宣推出茅小凌茅台朱古力，包括經典酒心和減糖酒心兩款。其中，經典酒心包含醇黑和牛奶兩種口味，減糖酒心款包含醇享醬香和陽光海鹽兩種口味。茅小凌茅台朱古力有12顆/盒、6顆/盒的禮盒分享裝和2顆/盒的嚐新裝；經典酒心款售價分別為169元（人民幣，下同）、99元、35元，減糖酒心款售價分別為179元、109元、39元。

目前，除了線下門市通路出現售罄情況，淘寶Dove官方旗艦店也結束了第一階段茅台朱古力的販售，天貓超市、京東、抖音等官方管道也僅開放少量預售。不過，第二批貨已在路上，大部分茅台冰淇淋門市都表示，第二批茅台朱古力將在9月底、10月初到店販售。德芙官方旗艦店標示的時間則為周四（21日）20點。

一名茅台冰淇淋店員透露，第二批貨的種類會更多，除了有2粒裝、12粒裝，還會有6粒裝，貨源也將更加充足。不過店員也指出，散客能不能買到不好說，因為大部分都被股東預定了，他們大多有著煙酒經銷商背景，市面上加價銷售的朱古力，大多都出自這些經銷商之手。

9月16日，在深圳某茅台冰淇淋店店外，不少消費者一早排隊等候茅小凌茅台朱古力正式發售。（證券時報）

據早前報道，在京東、拼多多及閒魚等平台的非官方店內，茅小凌酒心朱古力的價格被瘋炒，漲幅達70%至150%不等。其中，2顆裝茅小凌減糖酒心朱古力售價更是達到98元，較官方定價39元/盒，上漲近150%。 以此折算，每顆茅小凌減糖酒心朱古力售價高達49元。

周二（19 日），貴州茅台酒股份有限公司微信公眾號「茅台國際大飯店」更發布聲明稱，堅決抵制部分商家加價銷售茅小凌酒心朱古力的行為，呼籲廣大消費者理性消費，購買時認準官方管道。一家茅台冰淇淋店的店員就表示，由於第二批巧克力到貨量少，店家將進行限購。民眾想要購買巧克力，需要配貨，搭配其他冰淇淋產品一起。

另一方面，經銷商炒貨只是茅台朱古力難求的其中一個原因，缺貨癥結還在於出貨量少。截至9月20日，淘寶Dove官方旗艦店茅小凌的銷售量為8000多盒。天貓超市4種規格巧克力總銷售量不到2000盒。抖音、京東等官方通路的貨量也不多。多家茅台冰淇淋店員亦反映，線下門市第一批巧克力實際到貨量很少。相比之下，同樣作為茅台醬香聯名系列的醬香拿鐵，據瑞幸官方數據顯示，開賣第一天銷售額就超過1億，銷售量達到了542萬杯。

對於酒心朱古力「難產」，食品產業分析師朱丹蓬解釋，主要原因在於其生產流程較為複雜，產能不足。一般而言，普通朱古力的熔點只有約35度，若將其中的填充物直接做成液體，朱古力的破損率較高，製程上很難達到。因此，茅小凌朱古力選擇將相對更加穩健的茅台酒與其他材料做成內容物，不過這需要一點技術含量，故整體的效率會比較低，最終導致產能無法得到滿足。