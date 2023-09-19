茅台聯名Dove推酒心朱古力遭漲價達150%　聲明加急生產籲理性消費

繼與瑞幸咖啡聯名推出「醬香拿鐵」，貴州茅台日前再宣布與朱古力品牌Dove推出「茅小凌酒心朱古力」，結果在線上線下平台上架後秒被搶光。與此同時，部分商家加價銷售，漲幅最高可達150%。周二（19 日），貴州茅台酒股份有限公司微信公眾號「茅台國際大飯店」發布聲明稱，堅決抵制部分商家加價銷售茅小凌酒心朱古力的行為。



聲明呼籲廣大消費者理性消費，購買時認準官方管道；又指茅小凌酒心朱古力已經在加急生產，近期將在各通路陸續補貨，以最大限度滿足公眾的消費體驗和品飲感受。

9月14日，貴州茅台與Dove同步官宣推出茅小凌茅台朱古力，包括經典酒心和減糖酒心兩款。其中，經典酒心包含醇黑和牛奶兩種口味，減糖酒心款包含醇享醬香和陽光海鹽兩種口味。

茅小凌茅台朱古力有12顆/盒、6顆/盒的禮盒分享裝和2顆/盒的嚐新裝；經典酒心款售價分別為169元（人民幣，下同）、99元、35元，減糖酒心款售價分別為179元、109元、39元。據介紹，用於朱古力製作的茅台酒，是由合作方採購500毫升 53度飛天茅台酒後再加工，按官方指導價採購。 500毫升 53度飛天茅台酒是貴州茅台的主力產品，官方指導價1499元。

9月16日，在深圳某茅台冰淇淋店店外，不少消費者一早排隊等候茅小凌茅台朱古力正式發售。（證券時報）

9月16日下午3時半，茅小凌酒心朱古力正式發售，吸引不少人到茅台冰淇淋門市排隊搶購。產品又在天貓、i茅台、茅台冰淇淋店等線上線下平台上架。而上架後，官方店舖秒被搶光。

此後，在京東、拼多多及閒魚等平台的非官方店內，茅小凌酒心朱古力的價格被瘋炒，漲幅達70%至150%不等。其中，2顆裝茅小凌減糖酒心朱古力售價更是達到98元，較官方定價39元/盒，上漲近150%。 以此折算，每顆茅小凌減糖酒心朱古力售價高達49元。