「繼承家業撿破爛」　杭州男子曝：拾荒廢鐵電纜年收至少賺十幾萬

杭州有一名年輕男子，畢業後不久就回鄉下接手「家業」，主要回收廢舊金屬、電線電纜等，一年可以賺進至少10萬元（人民幣，下同），利潤與收入「行情」打破一般人的刻板印象。



在內地社交平台上，「不體面但賺錢的工作」時不時就成為打工人熱議的話題，其中廢品回收和家政服務兩個行業頻頻被提名。繼月前「杭州95後育兒嫂月入過萬」的話題登上熱搜後，近日再有繼承家業撿拾廢品的報道敘事引起朝九晚五打工人的關注。

內媒《都市快報》報道，一名21歲、就讀杭州電子職業技術學院的男子在畢業實習時，從事半年的汽車銷售員，「有時閒得心裡發慌，有時忙活了好幾天，單子也沒談成，沒賺到什麼錢」，因此去年6月一畢業，直接回家接手爸媽的「家族生意」，也就是幫忙家裡撿拾廢品，主要回收廢舊金屬、電線電纜等，搬運的成本高，利潤空間也大。

初步估算，有些銅能賣到1公斤50多元，1噸的利潤有1000～2000元，回收站1年少說能至少盈利10幾萬人民幣。而男子急於繼承家業，還有一個原因是，爸媽年紀大了，身體也出現毛病，撿回收需要花費體力，每天光是搬貨就要1、2小時，渾身都是汗及灰塵，每天都要重複一樣的事，風吹日曬全年無休。雖然試圖聘人，但都做不了幾個月就放棄，因此只能寄望自家人。

男子的爸媽回憶，撿廢品的黃金時期是在2004年到2018年，自從網絡發達，影響到各行各業，這種埋頭苦幹的傳統模式也受到衝擊，前幾年連微信都不會用，客戶都是靠自己挨家挨戶上門發名片，多年來才累積了一些人脈。在高薪的「光環」與誘因下，過去許多人不願意從事的髒累苦行業，近年開始引起年輕人留意甚至投入相關行業，期待端一端髒苦累的「高薪飯碗」。