安徽7歲女童家門口遭惡犬咬致重傷毀容　父：整個頭皮被撕開

安徽蚌埠一名7歲女童近日在家門口玩耍時突遭惡犬撕咬，面部傷情嚴重。目前，警方正在對此事進行調查。



事發於固鎮縣連城鎮，據女童父親強先生介紹，孩子的額頭、後腦、耳朵、手臂等部位都有明顯傷口，「整個上頭皮撕開，眼角處被狗牙給（咬）骨折了」，經過近六小時的手術，還沒脫離危險期。而咬人的狗當天晚上已經被民警處理。

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為了治療女兒，強先生已經花費四萬五元人民幣，等於自己所有的積蓄，後續醫療費還有很大缺口，他準備將新買的車賣了用來救女兒。他又透露，事發後狗主人只是提了兩箱牛奶到家裏，目前沒有來醫院看望，也沒有說手術費用等賠償情況。

警方已經介入處理此事，鎮政府一名工作人員表示，主要領導都已經知道這件事，也給了救助資金，並且也將此事上報。

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這並非近期內地首宗引起公眾關注的小童被狗咬傷事件，10月16日，四川崇州市也有一名2歲半女童遭大型犬洛威拿撕咬受重傷。

網傳影片顯示，一隻黑色大型犬撕咬一名穿白衣的女童，女童倒在草叢中已無力反抗，直到清潔工拿著拖把驅趕黑狗。過程大約持續1至2分鐘，期間還有一隻白色狗在旁邊，其後2隻狗逃跑，家長抱著孩子坐在草坪上無助痛哭。當地醫院接診醫生表示，女孩背部有​​撕咬傷，CT顯示腎臟挫裂傷。事後，咬傷女童的黑色羅威納犬主人唐某已被崇州警方依法刑事拘留。