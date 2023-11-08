上海婦拒舊樓裝𨋢　撕法院執行公告跳入基坑阻施工被拘留

老舊樓宇加裝升降機時，高樓層與低樓層業主常因需求不同爆發矛盾。

近日，上海寶山法院判決某小區低樓層的5位居民不得阻礙加裝升降機施工，低樓層居民卻拒不配合，案件進入執行階段後，住在低樓層的李婦竟撕毀法院執行公告，甚至跳入升降機基坑阻撓施工。執行法官多次勸誡未果，最終對她採取司法拘留加罰款的措施。



寶山區人民法院法官曾建瓊介紹，2021年，電梯公司已完成辦理前期手續，但進場施工時被三戶人家阻礙，導致他們無法開工，居民代表於是到法院起訴。

寶山法院審理認為，加裝升降機工程程序合法，施工方手續完備，判決五名被告應停止對升降機加裝工程施工的妨礙。五被告不服上訴，二審維持原判。然而，加裝升降機工程仍受阻礙，申請人於是向法院申請執行。

低樓層業主阻礙加裝升降機施工。（微信公眾號＠案件聚焦）

進入執行階段後，執行法官多次到現場查看並電話溝通，但仍有居民揚言要阻礙施工。當時，法院張貼一張執行公告，進一步明確不得阻礙施工，否則就會罰款拘留，甚至追究刑事責任。

然而，被執行人李婦不僅撕毀法院執行公告，在加裝升降機工程開工當天，李婦和丈夫再次阻撓施工，甚至對執行法官揚言：「今天開工了，明天我還要叫他們停下來，你天天過來啊？」。

由於兩名被執行人態度強硬，執行法官準備對他們採取拘留措施，不過李婦以身體不適為由躲避，後又改口表示日後不再阻礙，要求執行法官再給機會。然而，就在保證不再阻礙後的第二天，被執行人李婦卻變本加厲，進入電梯基坑內阻礙施工。

得到居民反映後，執行法官立即前往現場，並對李婦採取拘留15日並罰款1000元的執行措施。李婦表示認識到自己的過錯，寫下悔過書，保證今後不再阻礙施工。