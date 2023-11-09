深中學子在研究什麽車？　居然有「翩若驚鴻婉若遊龍」的感覺

今年9月，深圳中學與北京理工大學合作的「自主智能無人系統創新實驗室」在深圳中學正式簽約揭牌，為推進大中銜接一體化創新人才培養探索新模式。創新實驗室有哪些研究？北京理工大學的無人車又有哪些進展？近日，羊城晚報記者走進北京理工大學一探究竟。



一款能二次開發的通用無人車

「北理遊龍」由北京理工大學伺服運動系統驅動與控制工業和信息化部重點實驗室獨立研制，是一輛能四輪獨立驅動、前後獨立轉向的無人車，也是「自主智能無人系統創新實驗室」簽約揭牌後，北京理工大學向深圳中學提供研究的主要車型。

「北理遊龍」無人車。（羊城晚報）

獨立驅動、獨立轉向的四輪設計，獨特的環境感知系統和目標定位算法，讓「北理遊龍」能實現覆雜環境下的人工遙控、路徑跟蹤、自主避障和環境感知等功能。

「『遊龍』是一個通用車型，針對不同單位、企業的特殊要求，我們會再根據發展方向設計不同的具體型號。」北京理工大學徐特立學院常務副院長王軍政介紹，針對深圳中學的創新實驗室，北理工團隊為無人車增設了三擋速度調節功能，最高速度為15km/h，保障學生們在研究之餘的安全。

北京理工大學團隊正在測試無人車。（羊城晚報）

王軍政提到，「遊龍」無人車的另一大特點在於它的開放性——包括車輛的驅動、人工智能感知系統和定位算法都基於開源系統搭建，學生可以在原本參考系統的基礎上進行二次開發甚至升級。

據介紹，在「北理遊龍」之前，王軍政團隊還曾研制一款名為「北理哪咤」的輪足機器人，並在全國第15屆大學生科技創新「挑戰杯」競賽中獲得一等獎。在設計中，「哪咤」將通常使用的並聯式六自由度平台「上下顛倒」，化「台」為「腿」，並在「腿上」加裝輪足機構，讓無人車能在輪式和足式運動中切換，兼具良好的運動速度、穩定性、負載能力和地形適應性。

「因為它能輪足切換，行進的時候就像踩著『風火輪』，所以當時我的研究生就叫它『哪咤』。現在的『遊龍』也是學生覺得它可以任意方向行進，有『翩若驚鴻婉若遊龍』的感覺，所以得名。」王軍政介紹，「哪咤」與「遊龍」發展方向不同，前者屬於特種車輛，後者則是通用車輛。「遊龍」的四輪驅動、定位算法、複雜環境高速自動駕駛等特色都是無人車在未來的關鍵發展方向，很適合企業應用與學生接觸學習。

「北理哪咤」無人車。（羊城晚報）

大學—中學人才多元銜接培養

「拔尖創新人才的培養是時代的呼喚，這個實驗室我們希望能作為深圳中學科創教育的基地，來培養具有創新意識和動手能力的中學生。」深圳中學科創教育中心主任朱峰介紹，深圳中學為這次「自主智能無人系統創新實驗室」的落地做了多方面的準備。

除了搭建實驗室，深圳中學和北理工共建了一門選修課，還共同組織了一系列科研實踐活動，支持有志投身於相關學科研究的學生在高一、高二階段就能參與到科研當中。「這也有利於學生們未來選擇大學相關專業和繼續深造。」朱峰說。

自今年9月深圳中學首次開設自主智能無人系統的選修課後，學生們踴躍報名，反響熱烈。目前全校共有30名學生每周固定上課，同時還成立了相關的興趣社團，覆蓋更靈活的活動時間與更多的中學生。

「這些活動能夠很好配合大中小一體化的培養模式。我們也希望這次能和北理工在包括『互聯網+』大學生創新創業大賽、全國青少年科技創新大賽等賽事上能進行進一步的合作。」朱峰說，「北理工在這些賽事上一直以來都是全國的佼佼者，我們也希望我們的學生能夠有機會，比如說利用暑假的時間，到北理工的高端實驗室去學習交流。」

據悉，今年3月份北京理工大學足球隊還與深圳中學足球隊在深圳中學開展友誼賽，並舉行了北京理工大學優秀生源基地授牌儀式暨「北理工—深中體育育人合作框架協議」簽約儀式。自此，兩校以共建體育育人為起點，全面拉開了大學—中學人才多元銜接培養的序幕。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

