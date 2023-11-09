神展開！劉強東屋企水喉沒關　網民狂叫京東客服轉告　還驚動馬雲

身家數百億的京東創辦人兼主席劉強東，近日被大陸民眾拍下老家院內的水龍頭竟然沒關，引發熱議。



還有人聯絡京東客服說，「快去通知你老闆，這麼漏下去怕他公司縮水」，對方則回說「您人還怪好的了勒」。

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據《海報新聞》報導，江蘇宿遷一名叫做「橙子」的網友6日發影片稱，路過劉強東老家時，發現院內的水龍頭忘關了，水流不停流入黃色的桶子內。

不少網友在評論區「獻言獻策」，還有人直接聯繫京東客服稱，希望能將這一情況反饋給劉強東。

有人PO出自己與京東客服的聊天記錄，「幫我給東子說一下，他老家的水龍頭忘了關」；客服表示「我去反饋一下，感謝您的反饋，您人還怪好嘞」，隨後網友說「不用謝，給我發個優惠券就行」。

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評論區不少人PO出類似的聊天記錄，有人聯繫京東官方客服，有人則聯繫了京東上的商家，還有人跑去淘寶留言反饋，「讓馬哥（馬雲）跟東哥說一下」。

但也有網友說「水一直開著意思是財會源源不斷來，這叫生財有道」。

「橙子」7日上午再次發影片回應此事稱：「已經火急火燎趕來幫你們看了，水龍頭已關，感謝大家的熱心轉告。」

據悉，劉強東出生於宿遷市來龍鎮，是當地一個普通的鄉村，1992年考上頂尖名校中國人民大學，大三時開始寫程式賺錢，1998年在北京中關村創辦了京東公司，2014年在美股上市，2015年入圍《財富》「全球50位最偉大領導者」，不過2022年他不再擔任京東集團CEO，由京東零售集團CEO徐雷接任。

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