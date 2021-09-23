日本馬雲學人做YouTuber意外變諧星　唔識用ATM　存款驚見11個零

還記得之前那位計劃飛向太空的「有錢則有座位」的日本企業家前澤友作嗎？1975年出生的他今年46歲是ZOZOTOWN公司社長。ZOZOTOWN是日本最大的潮牌電商，所以很多人也稱他為「日本馬雲」。



但是與前澤友作的新聞遠不止「有錢」，前幾年他和女星剛力彩芽大秀恩愛，還帶著女朋友和周董夫妻聚餐。兩人分手之後，大概是因為太寂寞，前澤友作又在線徵集女友，隨他一起繞月旅行，理由是「想和對方在太空一起為愛歡呼」。

要說在造勢及營銷自己方面，前澤友作真的是有一套，每一次出現都能引起全網狂歡。最近，前澤友作還拍起了vlog，許多網友把它稱為《日本億萬富翁的人生》，像看紀錄片一樣看的津津有味。今天，日美醬就給大家分享其中的一集。

存摺嘅0多到睇唔清 前澤友作拍YouTube記錄有錢人嘅世界（點圖繼續閱讀）👇👇👇

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片頭開始，前澤友作坐在車內。日美醬不懂車，不知道這輛坐的是什麼，只知道可能是他眾多豪車之一。這裏插播他的幾輛愛車：法國布卡堤推出的Chiron，1500馬力，售價2千多萬港幣；意大利定製豪車Zonda ZOZO，全球就1輛，2千多萬，全球399台限量版；Enzo，7百多萬。

鏡頭再回到車內，前澤友作說今天的活動是去銀行，做一下存摺記賬。之所以想起來記賬，是前段時間公司剛和雅虎達成合作。然後雅虎呢買了一點他的股票，銀行通知他收到了雅虎的匯款，所以他就去記個賬。據說雅虎直接買了約88.3億人民幣的股票，這麼多錢日美醬在夢裏都沒見過。但是前澤友作說了，雖然自己收到這麼多錢，但他的債務要比這多得多。果然有錢人的世界，不是一般人能頂得住的。

去銀行的路上，前澤友作竟然還有些小興奮，因為他說自己已經10年沒親自進過銀行了。走到ATM機前，前澤友作害羞的說自己不會操作。在專業人員的幫助下，可算是把存摺投進去列印了。聽到列印的聲音，他又開始興奮起來。至於列印了多久。日美醬感覺至少用了一個世紀吧。回到車上的他，露出了自信的微笑。他仔細的看著自己每一筆數據。然後準備給大家展示一下什麼是超大額交易。下面這組數字就是雅虎匯過來的錢，個十百千萬大家可以數一下。最後的存款則有，差一位到一兆那麼多，所以今天的任務圓滿完成。前澤友作露出了開心的笑容，手握1000億日元的存摺，對他來說或許真不是什麼大事。

畢竟他的快樂遠不止這些，因為他是被日本人稱作「最愛購物的男人」。前澤友作十分喜歡收藏藝術品，遇到喜歡的一定會毫不猶豫的拿下。看到這幅巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年的《無題》，喜歡！1.105億美元而已。畢加索的油畫，喜歡！22647500美元而已。這個神似我們常見的街頭小鴨子氣球，港幣近億而已。雖然看起來像氣球，其實是不銹鋼做的。他的slogen就是：「你應該買你喜歡的東西。」車啊錶啊，也是可以買來玩玩的……地下跑的天上飛的一個都不能少！誰看了不想說句：「有錢真好。」至於億萬富翁的其他vlog如果感興趣的話，可以在留言區給日美醬留言，日美醬期待跟大家分享哦。

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