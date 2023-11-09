網紅仲尼生日變忌日　烏克蘭妻卡琳娜：想幫他，但海浪將我們分開

內地粉絲多達百萬的知名網紅夫妻仲尼、卡琳娜驚傳赴印尼峇厘島旅遊發生溺水意外。卡琳娜獲救，仲尼的遺體則於8日被尋獲，據內媒報道，夫妻兩人都會游泳，但仲尼沒有卡琳娜游得好，卡琳娜曾想救仲尼，她還原意外當時情況稱，「我想幫他，但海浪將我們分開。」



據內媒報道，令人鼻酸的是仲尼遇難當日剛好是他的34歲生日，遇難地點則是七年前仲尼和卡琳娜相遇的海灘。報道指，仲尼和卡琳娜因為了慶祝生日，到印尼峇里島度假，卻雙雙被捲走。兩人育有一個7歲的女兒。



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據《紅星新聞》報道，夫妻兩人都會游泳，但仲尼沒有卡琳娜游得好，意外發生當下卡琳娜想要救仲尼，但她自己也幾乎快不能呼吸。卡琳娜描述當時，仲尼很恐慌，自己很想幫他，「但海浪湧來，將我們分開了」。

據此前報道，11月7日，中國男網紅「仲尼」（本名黃小灃），在印尼峇里島遇溺身亡，屍體於周三（8日）被救援人員在海面上發現。同樣遇溺的還有其烏克蘭妻子Karina Melnychuk（卡琳娜），但事發不久後就被救起送院。

11月9日，負責此案的搜救組負責人透露，仲尼當時在危險區域游泳，最後被水流和海浪捲走。

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海灘所屬轄區巴登警察局工作人員表示，經調查，仲尼游泳時遭海面上的大木頭撞擊，導致他溺水身亡，其他情況正在處置中。

印尼當地業者還原事發狀況：「2人當時去海邊游泳，但可能游得離海灘太遠了，幸運的是他的妻子沒有失蹤，他的妻子很難受，被嚇到了」，家屬目前已經從廈門飛到峇里島，準備處理後事。

188cm卡琳娜曾扮五條悟爆紅 被內地網民封為：最強Coser

據了解，身高達188cm的卡琳娜在內地被封為「最強Coser」，因為其身高優勢，扮相可男可女，時常扮成人氣動漫角色，仲尼也一直很支持卡琳娜的事業。

不過兩人的婚姻也幾經風波，據了解仲尼曾在2017年出軌內地女網紅子望。仲尼在發生事情後稱卡琳娜患有產後憂鬱，「兩人一直沒去民政局領證」，仲尼形象也因此跌落谷底。此後，夫妻倆一度宣布要暫停活動來治療心理創傷，並攜手度過難關。

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對於仲尼的遭遇，許多網民因之前仲尼的出軌醜聞而表示「無法同情」更心疼和關心卡琳娜的遭遇。但亦有不少網民認為，卡琳娜和仲尼兩人相約去印尼峇厘島，代表兩人仍有感情，希望部分網民停止謾罵，並盼望卡琳娜和女兒能早日走出傷痛。