仲尼去世｜妻卡琳娜嚎哭緊抓遺體畫面瘋傳　溺斃在二人初遇沙灘

大陸男網紅仲尼擁有500萬粉絲，2016年跟烏克蘭籍、188cm高的知名女Coser卡琳娜結婚，一度鬧出偷吃婚變風波。



8日晚間驚傳仲尼在峇里島被海浪捲走溺斃，據酒店相關人員透露，夫妻倆第一時間都遭大浪捲走，卡琳娜在意外發生後嗆水昏迷，他疑似因為抽筋無法自主逃生，最後導致悲劇發生，而事故海邊正是兩人第一次相遇的地點。

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據大陸《紅星新聞》報導，仲尼和卡琳娜日前到峇里島度假，卻發生遭海浪捲走的意外，一位搜救人士透露，仲尼可能是在游泳時腿部抽筋導致意外。

當時情況相當緊急，卡琳娜在意外發生後不慎嗆入大量水份暈厥，所幸被及時救起，經過急救後撿回一命，但仲尼一度失蹤，被救起後已無生命跡象。

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當仲尼屍體被搜救隊救起後，卡琳娜崩潰摸著老公已經蒼白的臉痛哭，令人鼻酸，而當天正好是仲尼生日，卻因意外成了忌日。

事實上，兩人曾談及相戀細節，當初就是在海灘上相遇，如今同樣在海邊，卻是陰陽兩隔，也讓許多網友唏噓不已：「在海邊初遇，在海裡分離。」

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