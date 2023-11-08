中國500萬粉絲男網紅「仲尼」峇里島遇溺亡　烏克蘭籍妻子獲救

中國男網紅「仲尼」（本名黃小灃），在印尼峇里島遇溺身亡，屍體於周三（8日）被救援人員在海面上發現。同樣遇溺的還有其烏克蘭妻子Karina Melnychuk（卡琳娜），但事發不久後就被救起送院。



34歲中國男網紅在峇里島遇溺身亡。（detik）

據印尼媒體報道，11月7日下午，34歲中國籍男子Jhony Xiao Fong與30歲烏克蘭籍妻子Karina Melnychuk，在峇里島Batubelig海灘禁止進入的區域，被巨浪沖走。事發不久後，Karina Melnychuk被救起並送往最近的診所接受治療。

11月8日上午，當地救援人員在Petitenget海灘附近，發現Jhony Xiao Fong的屍體漂浮在海面上。目前，其屍體已被打撈並送往醫院。

及至11月8日晚，峇里島登巴薩特區辦公室確認，死者的護照名為Huang Xiaofeng，其名字與網紅仲尼同名，英文名為Xiao Fong Jhony，年齡34歲，來自中國；其妻子Karina Melynychuk來自烏克蘭，是一名模特兒。其名字、所在地、生日與網紅仲尼的身份資訊相符。

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有內地網民稱，仲尼遇溺當日正是他的生日。此外，仲尼還曾於去年被爆出軌另一名女網紅。

公開資料顯示，仲尼在微博擁有逾540萬名粉絲，2015年，其參加相親節目結識烏克蘭籍女coser卡琳娜，二人於2016年結婚並定居中國。

另據內媒《九派新聞》報道，仲尼是星際空間（廈門）影視傳媒有限公司的股東之一，該公司工作人員11月8日回應稱，自己目前聯繫不上仲尼。他還說，沒有仲尼妻子卡琳娜的聯絡方式。