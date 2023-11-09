內地網紅仲尼峇里島疑抽筋遇溺亡　搜救組：死者遭水流和海浪捲走

中國男網紅「仲尼」（本名黃小灃），在印尼峇里島遇溺身亡，屍體於周三（8日）被救援人員在海面上發現。同樣遇溺的還有其烏克蘭妻子Karina Melnychuk（卡琳娜），但事發不久後就被救起送院。

11月9日，負責此案的搜救組負責人透露，仲尼當時在危險區域游泳，最後被水流和海浪捲走。



《紅星新聞》報道，負責此案的庫塔搜救組負責人Ipel確認，當地時間11月7日下午2時半，仲尼與妻子卡琳娜、朋友在危險區域游泳時遇溺，搜救組接報後立即到場救援，卡琳娜獲救後被緊急送往醫院。

仲尼一直失蹤，直至11月8日上午8時50分在海面上被人發現，然後被抬上救護車，妻子卡琳娜和搜救人員在場陪同。

卡琳娜掩面而泣。（紅星新聞／峇厘島登巴薩特區辦公室）

至於事故原因，負責人表示，仲尼一行幾人在危險區域游泳，該處水流湍急，甚至有警告標誌提示「禁止在那裏游泳」，但他們未有理會。最終，仲尼不幸被水流和海浪捲走。

卡琳娜與仲尼所入住度假村的酒店管理者透露，卡琳娜事發後曾講述仲尼溺水一刻，「卡琳娜想要幫他，但是她也幾乎快要不能呼吸了。差一點，他們就一起出事了。仲尼會游泳，但是沒有卡琳娜游得好……這是卡琳娜告訴我的」。卡琳娜又稱，當時仲尼非常恐慌，她想幫助對方，但海浪湧來將他們分開。

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峇厘島登巴薩特區辦公室發言人Ayu表示，據報告，此次事件未涉及謀殺，為「一次意外事件」。

另據《九派新聞》報道，一名參與過搜救的人士透露，當時仲尼可能腳抽筋，「狀況就不太對勁了」，而卡琳娜嗆水過後也暈倒，經搶救過後無大礙。