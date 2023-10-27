內地女網紅新加坡辱罵護士再被揭無證陪酒　六宗罪法院判決曝光

29歲內地網紅韓菲紫日前在新加坡辱罵醫院護士、拒絕配合警員錄口供引發爭議，後再被查出在無工作證情況下在新加坡各處當陪酒女侍，一共被控1項公共滋擾、2項牴觸防止騷擾法令、3項牴觸私人保安業法令及2項牴觸僱用外來人力法令共六項罪名。



10月25日，案件合併後韓菲紫被新加坡法院判處入獄40日，同時被罰600新加坡元（約3,426港幣）。星媒稱，此案在當地引起社會轟動，大量民眾到庭上旁聽審訊，審判庭座位幾乎坐滿。



韓菲紫在抖音有超過25萬粉絲，是小有名氣的網紅。韓菲紫當時將自己與新加坡調查警員爭吵的影片上傳到抖音引發熱議。但針對事主想將事件包裝成在「新加坡被歧視」，許多內地網民不買單，反認為出國就應該尊重當地法律，批評該女子「在國內被慣壞了」、「在家裏橫習慣了」，更有不少網民稱羨慕新加坡的嚴格執法。

據此前報道，事件發生在10月10日凌晨發生在新加坡中央醫院內，綜合影片內容，韓非紫稱自己被汽車撞傷腳，到中央醫院看診等了三小時還見不著醫生，期間疑與護士爆發口角。

一名警方調查員接獲報案後到醫院，試圖針對女子辱罵醫護人員一事錄口供，但韓非紫多次顧左右而言他，始終拒絕配合。影片中可以看到韓非紫不願正面回應是否有辱罵護士，更豪言把「新加坡全部警察叫來」，不願配合警方錄口供。

女子稱自己遭受歧視，稱護士說她不是新加坡人沒資格在新加坡看病：

韓非紫後承認曾對護士爆粗口，更稱「我對她罵了怎麼了?」，聲稱護士歧視她不是新加坡人，沒資格在新加坡看病。女子多次強調自己被一名代駕蓄意開車前行撞傷，在地上躺了20分鐘，而代駕沒有將她扶起來，她並曾向代駕索討5000元（新加坡元，約港幣28,579元）賠償。

事發後，韓非紫在抖音發影片稱調查員身份不明，並稱新加坡護士不禮貌待人，她只是「狠狠反擊而已」，她更寫道，「不要因為自己在國外就感覺低人一等，沒有什麼是有理由被誰歧視無視......種族歧視是國際永久最常見的現象。」

被控六宗罪：再被揭無證陪酒 辱罵保安

警方調查後發現，韓菲紫在10月3日就曾接受警方調查。當時濱海林蔭道一棟公寓保安團隊報案稱，保安員協助護送喝醉酒的女子回住所。但女子據稱推了保安員的肩膀並扯了他的領帶，還對保安員使用侮辱性和謾罵性言語。

此外，警方還發現，韓菲紫在今年2023年8月11日申請工作準證時，謊報受聘為KDL Elements私人有限公司的書記。8月1日至10月11日期間，韓菲紫在未持有效工作準證的情況下，到新加坡多處當陪酒女侍。

韓菲紫在未持有效工作準證的情況下，到新加坡多處當陪酒女侍。(網路圖片)

法庭上指出，該女子被控六項控狀，包括一項公共滋擾、兩項抵觸防止騷擾法令，以及三項抵觸私人保安業法令的罪狀。控方指出，若被告有意認罪，他們將針對其中四項控狀進行審理，其餘兩項控狀則由法官下判時納入考量。對此，被告女子直接說：「我認罪，我道歉。」

星媒報道稱。韓菲紫10月25日透過視像出庭求情時稱，她在醫院大喊是因為遭遇車禍感到無助，希望有人能幫助。

報道指出，韓菲紫韓菲紫10月25日透過視像出庭向法官求情時認錯並表達歉意。韓非紫表示，在醫院大喊是因遇車禍感到無助，希望有人能幫助她。

韓非紫強調，自己只在新加坡停留個多月，不熟悉當地法律。她更提到，家中有3名親人患癌，其中一人已是末期，只是想來新加坡工作賺錢減輕家人負擔，韓非紫更一度對鏡頭鞠躬說「對不起」，盼能減輕刑責。