不滿樓下超市噪音　住戶潑油潑糞　陽台擺靈牌、致喪花圈抗議

內地再傳擾鄰糾紛，杭州有民眾因不滿樓下超市的冰箱長期發出低頻噪音，決定在自家陽台上擺放致喪花圈、靈牌表達不滿，甚至還曾潑油潑糞，以此抗議。對此，「事主」超市無奈回應，稱已盡力配合，改進後噪音檢測均是合格，但該住戶仍不滿意，矛盾至今長達2年了，還是難以解決。



據內媒《九派新聞》報道，在浙江省杭州市西湖區有名住在2樓的民眾，因不滿1樓超市的冰箱長期發出低頻噪音，嚴重影響其居住生活品質，最後選擇在自家陽台上擺放致喪花圈、靈牌，甚至還會亮起刺眼的紅燈，以此抗議。

對此，超市員工稱，超市以前因為賣魚，因此設有大魚缸、冷櫃設備等，而後因2樓住戶抗議有低頻噪音，社區人員在出面協調後，更請相關部們進行噪音測試，他坦言當時冰箱的噪音確實超標了一點，超市也被開罰，但配合整改後，如今都已改善，噪音檢測均是合格，現在超市只是賣點水果、蔬菜，但該住戶仍不滿意，前幾年還曾潑油、潑糞。

有房仲向媒體表示，此為高檔社區，如今因為該住戶每晚都擺致喪花圈，還亮刺眼紅燈，讓附近的房子都因此遭殃，變得非常不好賣。目前，該社區則稱，主委已到社區開會，正在盡力協商中。