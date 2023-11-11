內地小學校長9年間強暴猥褻兒童22人　被注射執行死刑公告示眾

近日，網傳一份法院外的佈告引起廣泛關注，內容寫道甘肅平涼市一名小學校長張某因強暴猥褻22名兒童11月7日被執行死刑，佈告更透露張某在2010年至2019年6月，長達9年的時間裡，利用講解習題、學生交作業等機會，多次性侵8到12歲幼女更在教室內當眾猥褻幼童。



佈告落款寫甘肅省平涼市中級人民法院，並蓋有該法院的公章，經內媒查證該佈告屬實，張某也已經被注射執行死刑。對於佈告內容許多網民批評「為什麼這個新聞之前沒看到，根本是現實版《熔爐》」、亦有民眾不解為何佈告要撤下，「應該繼續貼在法院前，以儆傚尤。」



內地小學校長9年間強暴猥褻兒童22人。（資料圖片）

該佈告寫道，2010年至2019年6月，張某在甘肅省靜甯縣某小學先後擔任教導主任，校長兼教師期間，通過體罰等手段對缺乏性防衛能力的小學生形成精神挾制，利用講解習題、學生交作業等機會，在其宿舍內多次對5名時年8到12歲的幼女實施姦淫，在教室內當眾或在其宿舍裡多次對17名時年8到14歲的兒童實施猥褻。

佈告介紹稱，強姦、猥褻兒童犯張某，1979年2月出生於甘肅省靜甯縣，大學學歷，教師，住靜寧縣城關鎮。

佈告稱，法院依照《刑法》相關規定，以張某犯強姦罪，判處死刑，犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑十年，數罪並罰，決定執行死刑，宣判後，張某提出上訴，甘肅省高級人民法院審理後依法裁定「駁回上訴，維持原判」，並報請最高人民法院核准，經最高人民法院覆核：核准判處強姦、猥褻兒童犯張某死刑。

該佈告還稱，法院遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，已於2023年11月7日將罪犯張某驗明正身，押赴刑場，注射執行死刑。

甘肅平涼市中級法院知情人：佈告僅張貼一天就撤了

《華商報大風新聞》記者聯繫平涼市中級人民法院一名相關人員，他介紹說，前幾天他們曾聽說過有這麼一個案子，當事人確系被注射執行死刑的，他們法院的公告一般是張貼在法院外面的。

11月11日上午，記者數次撥打平涼市政府公佈的該法院的值班電話，但一直無人接聽。 當地一位市民介紹說，前幾天路過該法院門口時，確實看到過這樣一份公告，「它是張貼在大門口的，但很快就撤掉了。」 該法院另一名相關人士稱，當天這份佈告張貼在門口，張貼一天就撤了。

網民點睇：

這種告示還應貼上在人員出入的必經之路，像古時候貼上城門示眾起警示作用。

國法威嚴。這種佈告不應該一天就撤。應該多張掛一段時間，以儆傚尤。

天哪還當眾猥褻？！這對女孩子是多大的傷害？

這種人，根本就不能再用人來稱呼，是十足的惡魔，毀害了多少天使，簡單的死刑懲罰都是太輕饒了他。

那22名孩子的人生誰來償還？ 犯罪持續長達8、9年，為什麼一而再再而三後才處理，這中間可見缺位的東西真是太多了？ ​​​

