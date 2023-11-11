山東舉辦蔥文化旅遊節　蔥農種出2.586公尺「蔥王」刷新世界紀錄

山東濟南10日舉辦了2023年「章丘大蔥文化旅遊節」，一位蔥農種出了長達2.586公尺的大蔥，贏得2023年「蔥王」頭銜，也一舉刷新健力士世界紀錄。



章丘大蔥文化旅遊節迄今已連續舉辦21年，「蔥狀元」評選活動一直備受矚目，專家們透過對大蔥的高度、蔥白長度、蔥白直徑和單株重量四項指標進行測量，依據評分規則進行綜合評選。

今年獲獎的大蔥是由來自繡惠街王金村的蔥農宋光寶種出，王金村女郎山因獨特地形土壤優勢，近年來的「蔥王」十有七八都出於此。今屆奪冠大蔥高2.586公尺，蔥白長度1.356公尺、直徑4.7公分，單株重量達1.234公斤，而這不是宋光寶第一次獲獎，他已經獲得了10次的「蔥狀元」，是名符其實的種蔥高手。

參賽的蔥農拿出大蔥「比一比」。（圖／翻攝上觀新聞）

宋光寶指出，今年的氣候適合大蔥生長，蔥產量好於往年，個頭也格外高，平均下來都有1.78公尺，自己在20畝的蔥田中，選了四、五十株大蔥，最後去蕪存菁，才挑出這株「參賽選手」。

回顧章丘大蔥有著兩千多年的栽培歷史，在春秋時代即被引進種植，西元1552年被明世宗封為「蔥中之王」，經過多代培育後，集齊品種、技術、土地、泉水、生態五大要素，造就了章丘大蔥「高、大、脆、白、甜」的獨特品質。

蔥農宋光寶種出2.586公尺高的大蔥。（圖／翻攝上觀新聞）

在章丘區委、區政府的大力支持下，章丘大蔥影響力逐年攀升，2017年山東章丘大蔥栽培系統，被選入中國重要農業文化遺產名錄，還獲評內地「名牌農產品」「百強農產品區域公用品牌」、山東省「省長質量獎提名獎」等獎項。

目前章丘大蔥種植規模約4.65億平方公尺左右，產值約12億元（人民幣，下同），品牌價值達52.91億元。