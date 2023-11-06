中美手機競爭　華為真的超越Apple「遙遙領先」？

華為8月底低調發佈新款手機Mate 60 Pro後，中國網絡上出現不少以「華為吃飽、蘋果跌倒」為題的文章，稱華為憑一機之力，奪走了蘋果在中國的市場份額。



在中國不少輿論看來，蘋果（Apple）在美國時間星期四（11月2日）發佈的第四季度財報，似乎印證了這些文章的判斷。



華為新型旗艦手機Mate 60 Pro銷售火爆：

報告顯示，蘋果公司銷售額連續四個季度下滑，持續時間為2001年以來最長。儘管蘋果淨利潤同比增長10.79%，但實現營收同比下降0.72%，為894.98億美元（1218.37億新元）。其中，蘋果大中華區收入為150.84億美元，同比下降2.5%，超過蘋果在全球範圍內的營收降幅。

這個消息打擊了市場信心，蘋果股價在盤後交易中下跌超過3%。

蘋果疲弱的表現，與華為上周的業績報告形成強烈對比。根據華為發佈的數據，公司前三季度實現銷售收入4566億元人民幣（約849.62億新元），同比增長2.4%。

市場研究機構Counterpoint Research發佈的數據顯示，截至9月份的三個月里，中國智能手機整體銷量同比下降3%。華為智能手機銷量在同個時期逆勢增長37%，蘋果手機銷量跌幅則達到10%。

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上述數據顯示，華為手機硬件上的突破，對蘋果帶來了一定程度的衝擊。華為消費者業務總裁余承東在產品發佈會上常用的一句「遙遙領先」，過去兩年多來曾被網民用於諷刺華為的落後；如今在華為支持者看來，華為銷售額的增長已經真正實現了「遙遙領先」。

不過，蘋果的疲弱表現成因複雜，並不純粹是受華為衝擊。蘋果業績在Mate 60 Pro推出前已經長期出現下滑趨勢，其背後還包括中美科技博弈、蘋果生產困難供應受限、蘋果自身產品缺乏創新和質量引起爭議等因素。

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中美手機巨頭硬件競賽進入白熱化階段的同時，雙方在手機軟件方面的競爭，也正如火如荼地進行中。

2019年，華為被列入美國實體清單後，發佈了鴻蒙操作系統，開啓了中美手機巨頭之間的生態系統之爭。

美國的實體清單切斷了華為在未經政府許可的情況下獲取美國商品和服務的渠道，包括使用Play商店等安卓應用程序和服務的渠道。不過華為仍可使用安卓開源項目（AOSP），華為過去幾年也繼續支持在其手機上使用安卓應用程序。

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不過，華為正加速建立獨立於安卓的生態系統。華為9月已宣佈，明年將推出鴻蒙HarmonyOS NEXT系統，全面啓動鴻蒙原生應用。這意味著，新一代鴻蒙很可能完全剝離AOSP，僅支持鴻蒙內核與對應應用。

除了華為，搭載全新澎湃OS系統的小米14也在10月發佈。據中國媒體報道，小米集團創始人雷軍宣稱小米14將「越級對標」蘋果15 Pro。Vivo本週也發佈了自研的藍河操作系統 BlueOS，Vivo副總裁周圍表明，該系統不兼容安卓應用。

小米14首銷4小時即創下記錄，打破了天貓、京東、抖音、快手等四大平台近一年所有國產手機「首銷全天銷量及銷售額」紀錄。（小米）

在中美科技博弈的背景下，中國手機巨頭都在加速自身的生態系統佈局，並尋求脫離西方生態系統，以降低被圍堵的風險。

但中國手機生態系統的研發，仍處在百家爭鳴、各自探索的初步階段。以較早建立的鴻蒙系統為例，華為9月發佈的數據顯示，搭載鴻蒙生態設備超過7億台，HarmonyOS註冊開發者達到220萬以上。相較下，全球有超過30億智能手機用戶使用安卓生態系統，安卓的全球移動應用開發者數量超過590萬，數量遠超鴻蒙。

2022年7月27日HarmonyOS華為鴻蒙3.0正式發布，搭載於AITO問界車型。（視覺中國）

在中美手機領域的科技戰中，中國在手機硬件領域的發展，已進入加速追趕美國的階段。但硬件只是中美手機巨頭的多個競技場之一，雙方目前的競爭也聚焦中國市場，全球還有約四分之三的智能手機市場在中國以外。

中國手機巨頭要真正做到在全球手機業中遙遙領先，成為全球的龍頭老大，不僅得在手機硬件上趕超、生態系統上壯大，最終還得確保有別於蘋果和安卓的生態系統能融入世界。

華為過去幾個月的突破性發展顯示，即便受到美國的科技圍堵，中國企業要在手機領域「遙遙領先」並非遙不可及；但從現實角度看，要達到這個目標仍前路遙遙。