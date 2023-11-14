22歲男重慶玩蹦床　頭朝下重摔落地致頸椎骨折一級傷殘　法院咁判

《新聞坊》報道，近年來，蹦床逐漸成為一項流行運動，場館內一般有蹦床、高台和海綿池等，受到不少年輕人歡迎，但也隱藏了不少危險，先後發生多起因蹦床致癱瘓事件，引發關注。今年5月，重慶市渝北區人民法院審理一宗相關案件，事主為一名22歲年輕男性，因蹦床時「頭朝下」落地，導致頸椎骨折，鑒定為一級傷殘。



據悉，事故發生於2019年2月9日，22歲的小陳來到重慶某蹦床樂園體驗蹦床。根據事發影片，小陳站在約1.5米高的跳台，下方的海綿池深約1米。他向下跳時做出向前翻滾的動作，隨後頭朝下重摔落地，導致頸椎骨折癱瘓，鑒定為一級傷殘。

事發現場。（新聞坊）

報道稱，小陳作為家中獨子，癱瘓後母親無法接受，母子兩人將樂園起訴到法院索賠350萬元（人民幣，下同），但樂園方卻只願意賠償40萬元。

法官審理後認為，案件中，被告樂園一方未盡到安全保障義務，存在過錯，應當對原告小陳的受傷造成的損失承擔相應的賠償責任。但原告小陳作為完全民事行為能力人，采用向前翻滾這一高難度動作跳入海綿池，其自身存在重大過錯，也應當承擔相應責任。

一名22歲年輕男性，因蹦床時不慎「頭朝下」落地，導致頸椎骨折，鑒定為一級傷殘。（示意圖 / vcg）

2023年5月29日，重慶市渝北區人民法院對該案作出判決，被告蹦床樂園賠償原告小陳醫療費護理費、交通費、殘疾賠償金等損失共計56萬餘元。

據悉，由國家體育總局頒布的體育場所開放條件與技術要求第23部分，蹦床場所的要求中指出，蹦床技術指導人員應持有相關職業資格證書，方能上崗，蹦床保護員應經過培訓考試合格後，方能上崗。此外，蹦床作為一種極限運動，參與者應當提高安全意識，增強規則意識，做好充分準備的情況下參與。