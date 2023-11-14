奶茶中含違禁藥物西布曲明　女子喝後心慌頭暈肚痛　市監公安介入

《新晚報》報道，近日，江蘇常州有女子在網上點了一杯奶茶喝下去不久，出現中毒症狀，遂向監管部門反應，最終檢測出奶茶中含有違禁藥物西布曲明。對於為何在奶茶中添加抑制食慾的藥物，奶茶店主表示，該藥物能讓奶茶口味變好，奶味更濃。目前，案件已移交當地公安局進一步處理。



據悉，該女子在喝下奶茶後不久，發現自己心慌、頭暈、肚痛，遂將情況反映至常州新北區監管部門。監管部門研判後懷疑為食品添加方面的問題，於是對奶茶店內銷售的YSO Majic奶茶進行檢測，發現該奶茶中含有西布曲明成分。

江蘇常州一女子喝奶茶後頭暈心慌，最終發現奶茶中含有違禁藥物西布曲明。（網絡）

西布曲明（Sibutramine）是一種作用於中樞神經系統的食慾抑制劑，醫學上可作為一種口服減肥藥，通常使用鹽酸西布曲明生產藥品。該藥物有嚴重副作用，食用者會產生血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常等副作用，甚至心衰、中風、猝死，目前，中美英等國已經禁止銷售。

對於為何會在奶茶中加入抑制食慾的違禁藥品，店主稱添加西布曲明能讓奶茶口味變好，奶味更濃。常州新北區市監局聯系公安機關對店主的住所進行聯合執法檢查，查獲待售的YSO Majic奶茶52盒和散裝的YSO Majic奶茶14包。

對於為何會在奶茶中加入抑制食慾的違禁藥品，店主稱添加西布曲明能讓奶茶口味變好，奶味更濃。（網絡）

經查，奶茶店主違反了《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第（一）項之規定，依據最高人民法院、最高人民檢察院《關於辦理危害食品安全刑事案件適用法律若幹問題的解釋》第十一條第一款及第三款之規定，當事人的行為涉嫌刑事犯罪。2023年8月29日，將該案件移送至常州市新北區公安局進行進一步處理。