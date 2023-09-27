中藥版酸梅湯、養生奶茶正流行　中式茶飲成內地年輕人新寵？

近日，中藥版酸梅湯、中藥奶茶等養生茶飲在內地社媒平台流行。有分析認為，中醫藥和奶茶、茶飲的組合，擊中了「新一代養生人」的需求點，中式茶飲正在成為內地年輕人的新寵。不過，不少中醫受訪時表示，中醫講究對症下藥，例如酸梅湯也並非適合所有人服用，建議年輕人不要盲目跟風。



「煮紅酒style」「酸酸甜甜」「沒有添加劑健康又幹凈」…近日，內地中藥店酸梅湯吸引不少年輕人的關注，成為社媒平台新流行。

多地中藥店推出了酸梅湯體驗環節，一副藥房售價在10元到20元不等，熬煮後湯劑大約可分裝3袋。還有中醫院、中藥房還推出了種類繁多的中藥茶飲，例如和胃調脾茶、姜棗茶等等。一些奶茶、咖啡類飲品店也嘗試打造中藥材風格的「中式茶飲」。

例如，有茶飲店出售龜苓膏、佛手香櫞膏、四季清肺膏等飲品；有咖啡廳也曾推出羅漢果冰美式、枸杞拿鐵等，不少網民在社媒平台分享「養生茶飲」新體驗。

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據內媒《36氪》報道，相對於上一代養生人，35以下的新一代養生人更加願意相信專業媒體和專家醫生的推薦。以中藥版酸梅湯為代表的中藥飲食以實惠的價格+可信賴的品質+方便的食用方式+互聯網潮流的召喚，擊中了新一代養生人的每一個消費需求。

據國聯證券研究所發佈的數據顯示，2021年，中國國內營養品市場已經超過2600億元。 2022年發佈的《Z世代營養消費趨勢報告》指出，中國保健食品市場僅次於美國，位列全球第二。 其中，18-35歲的年輕消費人群佔據了城市保健食品市場的83.7%。

中藥版酸梅湯、養生奶茶正在內地社媒平台流行。（網絡圖片）

對於中藥養生茶飲的流行，《中國食品報》採訪多位專家。湖北省中醫院腎病科專科主任醫師金勁松表示，酸梅湯通常建議在夏季飲用，通過烏梅「收斂」的作用，幫助斂汗，防止氣陰耗散。但是秋季幹燥，通常需要滋陰潤肺。他建議，如果秋季想要喝酸梅湯，可以改變一下配方：「秋季的酸梅湯可以適當增加一些滋陰潤肺的東西，如石斛、百合、菊花、決明子等，增強藥方滋潤的作用，來應對秋季的幹燥。」

中藥版酸梅湯受到不少內地年輕人歡迎。（示意圖）

北京兒童醫院中醫科原副主任醫師呂秀香表示，無論是酸梅湯還是其他中藥茶飲，都要視體質、年齡等各類情況的不同而調整，要咨詢清楚後，根據自身情況購買。北京中醫藥大學東方醫院藥學部主管藥師趙薇亦表示，近年來「養生茶飲」在年輕人間風靡，反映出越來越多年輕人的健康意識正逐漸提升，但他們也需理性認識中醫藥，即便是「養生茶飲」也建議在醫生的指導下飲用，切莫盲目跟風。

網民點睇：

奶茶店也沒想到競爭對手是中醫院吧



信我真的難喝



比奶茶健康



酸梅湯本來就是藥房配製



我選醬香拿鐵



有沒有外賣

