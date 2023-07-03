德語文學翻譯家、卡夫卡《城堡》譯者趙蓉恆逝世　享年87歲

據《澎湃新聞》報道，6月28日，北京大學外國語學院德語系教授趙蓉恆因病醫治無效，在北京逝世，享年87歲。趙蓉恆是德語文學翻譯家，曾翻譯卡夫卡《城堡》。



公開資料顯示，趙蓉恆1936年5月出生於雲南昭通，1953年9月進入北京大學西方語言文學系德語專業學習，1957年畢業留校任教，期間曾赴亞琛工業大學日耳曼語言文學系、柏林自由大學日耳曼語言文學系進修，任訪問學者。1993年10月起享受國務院政府特殊津貼，1996年10月光榮退休。

報道稱，趙蓉恆對待教學工作認真負責，曾先後講授「德語精讀」、「德語語法」、「德語口譯」等多門課程，編寫教材《德語高級教程》填補了全國高校德語四年級精讀教材空白，參與編寫的《全國高校德語專業高年級教學大綱》受國內外專家學者肯定，推動中國德語專業建設和改革進入新階段，培養了大量優秀德語人才。

報道稱，趙蓉恆為德語文學翻譯事業筆耕不輟，勤奮治學，代表譯著有卡夫卡《城堡》、海涅的《佛羅倫薩之夜》、茨威格《變形的陶醉》等，並校對了史學名著《偉大的德國農民戰爭》，為《中國大百科全書》等辭書撰寫詞條。