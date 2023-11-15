打工仔注意！久坐或致臀部「死亡」　「死臀綜合症」如何預防？

臀部也有可能「死亡」？周三（15日），「久坐可能導致死臀綜合症」登上微博熱搜，有內地醫生呼籲，久坐且缺少鍛鍊者需警惕，「可每1小時就起身活動幾分鐘」。



「久坐可能導致死臀綜合症」登上微博熱搜。（D視頻）

據了解，死臀綜合症（Dormant Butt Syndrome）是由美國俄亥俄州大學韋克斯納醫學中心的一位治療師Chris Kolba首次提出，當時他收治了一位膝關節疼痛的患者，經過一段時間的診療，意識到根源可能是由於臀肌力量不夠導致，這種臀肌松弛無力的狀態，在醫學上也稱為「臀肌失憶症」（Gluteal Amnesia）。

而久坐就是死臀綜合症重要的危險因素之一。臀肌由臀大肌、臀中肌和臀小肌共同組成，久坐有可能導致臀部肌肉功能的退化，從而影響身體穩定和關節的保護。

臀部的肌肉若長時間不工作，就會引起行走愈來愈費力，走路平衡能力變差；腰骶部、髖部、膝關節等部位疼痛，走路後疼痛甚至加重等症狀。有內地醫生表示，若出現上述症狀，且平時有久坐習慣，還缺少鍛煉，就一定要警惕死臀綜合症的發生。

臀肌由臀大肌、臀中肌和臀小肌共同組成。（微博@Do醫生）

該醫生介紹，若想預防死臀綜合症，可以每1小時就起身活動幾分鐘，做些簡單的伸展動作。或者每周適度進行150-300分鐘中等強度的的有氧運動，或75-150分鐘較高強度的有氧運動。亦可以針對性進行臀部的鍛煉，例如深蹲等。

網民點睇：

「看完我趕緊站起來走了走。」

「有的人活着，但屁股卻死了。」

「工作就是這樣的性質我能怎麼辦還能辭職不幹呀。」

「那能落實雙休年假加班費嗎？給打工人機會出去走走。」

「那還是多喝水吧，生理需求會提醒我起來，要不上廁所我可以半天不動彈。」

