山東幼兒園驚傳女童遭男同學猥褻下體被塞異物　真相峰迴路轉

山東菏澤一間幼兒園近日驚傳猥褻案，一名女童午休期間遭另一男童掀開被子，下體更疑似被塞異物，引起了社會廣泛關注。不過最新消息顯示，二人均為女童，警方排除猥褻案。



事發於周三（15日）的東城社區香格里拉幼兒園，閉路電視畫面顯示，一名學童掀開旁邊女同學的被子，隨後更脫下對方的褲子，疑似往其下體塞異物，整個過程持續一個多小時，而現場兩名老師均未發覺。

事後，女童住院治療，家長通過社交媒體平台發聲，引起了公眾關注。據指，事發時，老師竟在玩手機，沒有制止。

女童住院治療。（影片截圖）

事後，警方及教委皆已介入調查事件，教育局強調，如若確實存在幼兒園午休期間女童遭到男生猥褻的情況，將堅決依法處理，並加強對幼兒園的管理和監督，確保類似事件不再發生。建議加強對幼兒園的教育和管理，加強對幼兒園師資力量的培訓和監督，確保幼兒園的安全環境。

周五（17日）最新消息顯示，警方通過查看監控和調查核實，該事所涉及的兩名兒童均為5歲女童，不存在網傳「男童猥褻女童」情況，警方已排除猥褻案件。教育部門表示，已責令該幼兒園全面加強校園管理，對相關老師進行嚴肅處理，並積極與家長做好解釋溝通，同時做好孩子的心理疏導工作。