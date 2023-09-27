極珍貴歷史數千年三星堆文物首度來港　哪幾件文物值得重點關注？

【展覽/文物/三星堆/考古】中華文明五千年來孕育無數文化瑰寶，這次「凝視三星堆」展覽就讓我們有機會近距離凝視數千年前珍貴文物，帶來古蜀先民精神世界生動寫照。這次展覽聚焦以三星堆遺址為代表四川地區考古新發現，將展出 120 件距今 2,600 至 4,500 年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，其中23 件是國家一級文物，大部分更是首次在四川省外展出，可以說是機會難逢。



「凝視三星堆——四川考古新發現」特別展覽 （圖片來源：香港故宮文化博物館）

三星堆遺址位於中國四川省三星堆鎮鴨子河畔，文物歷史可以追溯到青銅時代。這些文物代表古蜀文明，展示了當時長江上游時期古代文化，「凝視三星堆」展覽聚焦距今 2,600 至 4,500 年前成都平原地區，分四個單元講述三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和來龍去脈。

+ 3

全球體積最大青銅面具

大面具 約公元前 1300 – 公元前 1100 年 青銅 高 71，寬 131，深 66 厘米 三星堆遺址三號坑 K3QW：21，2021 年出土 四川省文物考研究院（圖片來源：香港故宮文化博物館）

說到三星堆不少人都會立刻聯想到凸目、斜直眉、闊口頭像，既古老又有未來感，儼然是三星堆文物經典形象。展覽第一單元《穿越之眼》便將焦點放在三星堆出土各類青銅人頭像、面具和神像之共同特徵——炯炯有神的眼睛。在這一單元展區裡，大家可以看到三星堆乃至世界目前發現體積最大青銅面具《大面具》，重約 65.5 公斤，2021年才從三星堆遺址三號坑出土。面具整體線條流暢，肅穆威嚴。臉、眼、耳等各部位為分開鑄造，再鑄接成型。面具額和兩側穿孔，用以固定在祭祀場所。 出土時右眼處有絲綢物料殘留，為其用法和功能就待進一步探索。

縱目面具 約公元前 1300 – 公元前 1100 年 青銅 高 82.5，寬 77.4，深 55 厘米 面具：高 31.5 厘米 三星堆遺址二號坑K2 ②：142，1986年出土 四川廣漢三星堆博物館 000645 （圖片來源：香港故宮文化博物館）

另一件第一單元值得留意展品則是形態誇張、外貌奇異《縱目面具》，這件文物特別之處是其出土時眼、眉皆描黛色，口唇塗朱砂，可能是想表現人神合一或祖先神形象。一般認為面具與後世文獻中記載有「縱目」的蜀王蠶叢，或《山海經》 中睜眼為白晝、閉目為黑夜的神人燭龍有關。

青銅時代三星堆城市生活

獸面鳳鳥紋方座 約公元前 1300 – 公元前 1100 年 玉 高5，長12.6，寬8.8 厘米 三星堆遺址三號坑K3QW：162，2021年出土 四川省文物考古研究院 （圖片來源：香港故宮文化博物館）

當時三星堆曾經是東亞地區最大城市之一，核心城址區域達 3.6 平方公里，展覽第二單元便是主要介紹青銅時代三星堆城市生活。三星堆城中既有同時期中國最大宮殿禮制建築之一，也有簡樸民居。城中亦聚集大批巧匠，製作出讓今人驚嘆不已之青銅器、玉器、金器和陶器。 其中一件值得關注玉器則為同樣是2021年出土之《獸面鳳鳥紋方座》，不同於一般玉器，該器身四面刻滿各種見於三星堆器物上的紋飾，一為獸面紋，一為鳳鳥和樹紋；四面還有共計八個蟬紋，可以讓大家留意三星堆文物特徵。

揭秘三星堆神秘宗教系統

三星堆不少出土器物都與祭祀有關，究竟三星堆人有什麼獨特宇宙觀？這單元展出各種精美青銅器、金器和玉器等，大多被刻意打破、火燒後再掩埋。這個單元展出之《虎頭龍身像》，是三星堆目前所見最高的動物造型青銅器之一，罕見的是身體近腹部的地方，用銅絲連接了一塊長方形補釘狀青銅片，考古學家推測此處曾經有一個洞口機關，可見當時古人技術造詣。而第三單元展出的《面罩》則是三星堆目前出土最大金面罩，相信不少人已經在社交平台看過有關照片。

第三單元展品《二號神樹底座》同樣值得留意，或許可以為我們揭秘三星堆神秘宗教系統。此器為神樹的底座和部分焊連的樹幹，底座呈山形，可能象徵神樹立於神山。樹枝上有環鈕，推測用於懸掛飾物和銅鈴等。考古學家借助高科技手段，拼對並復原了部分青銅神壇、神像等，在展館內設置以 3D 全像投影 1：1 重現神樹的盛大場景，展示了三星堆先民祭典場景。

至於第四單元則是追溯三星堆來龍去脈，總結近百年來三星堆及四川其他地區的考古發現和研究，有展品特意展示三星堆發掘所用器材，對考古有興趣的讀者相信可以細細研究。

【展覽詳情】

名稱：凝視三星堆──四川考古新發現

地點：香港故宮文化博物館8號展廳

日期：即日至2024年1月8日



【展覽地圖】

