每月投50%人工一年豪花10萬　上海男沉迷「刮刮樂」：痛苦且迷茫

不少人都有一夜暴富的幻想，因此不惜下重本購買彩票，然而若無節制，隨時發達不成之餘還損失慘重。近日，上海一名男子便分享了自己買「刮刮樂」的經歷，他在一年時間瘋狂花掉10萬元（人民幣．下同）來購買中獎機會，但中過最大的也才1000元而已，直言自己「痛苦且迷茫」。



現年25歲的事主小歧（化名）大學畢業2年，目前在上海工作，是一名程式設計師。他近日憶述，自己最開始時只是偶爾買幾張「刮刮樂」，當作娛樂消遣，直到一年前和女友分手，加上工作壓力巨大，令他急需一個釋放的出口，於是開始頻繁出入彩票店，並逐漸上癮，全憑一種「別人都能中，為什麽我不能中」的想法。

結果在一年內，他投入本金6萬多，加中的獎金4萬多，共計10萬多元全部用來買刮刮樂，平均每天會買10到15張刮刮樂，每個月一半的工資都會投入其中，但直到目前中過最大的獎金只是1000元。小歧直言，自己有意識到事件給生活帶來的影響，也十分痛苦，但就是沒辦法克制，每當下定決心要收手時，他又因在網上看到他人中大獎的消息而忍不住再開始。他認為，自己玩刮刮樂已經玩出了賭博心理。

近期，經對自身進行一番審視後，小岐認為，自己可能是業餘時間太閒，導致沉迷刮刮樂，他打算讓自己在工作上多投入，或改變回家路線繞過彩票店，冀以此早日從中掙脫出來。

事實上，在社交平台上，有著同類經歷的年輕人不在少數，例如，王園（化名）曾在兩個月內花了10多萬元購買刮刮樂或頂呱刮，但中過最大的獎不超過1000元。她曾有段時間完全戒掉，看到彩票站都會避著走，但近期又有些忍不住下手，花掉了3000多元，令她懊惱不已。

張蔓（化名）也曾連續3個月從早到晚都在買彩票，花了約10萬元，其中最多的一天花了3萬元。她表示，那是一種賭徒心態，知道自己必輸，但仍然抱有一絲僥幸的心理，想中頭獎後直接上岸，後因為投入太多、沉沒成本太高，停手又不甘心，所以一股腦砸錢進去，完全不把錢當錢。