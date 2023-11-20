北上好去處！廣州國際燈光節25組光影藝術作品　沉浸體驗絢麗夜景

11月16日，廣州國際燈光節組委會召開新聞發布會宣布，2023年第十二屆廣州國際燈光節將於11月21日至30日正式舉行。



本屆燈光節由廣州市人民政府主辦，廣州市城市建設投資集團有限公司承辦，廣州市文化發展集團有限公司協辦。



作為世界三大燈光節之一，十余年來，廣州國際燈光節累計觀展人數近億人次，不僅作品受到越來越多市民、遊客的喜愛和認可，其國際影響力也在日益提升。

《星辰》

25組作品同時點亮開幕式

2023廣州國際燈光節是繼2020年後首次在線下舉行。本次燈光節將以「炫美灣區·光耀羊城·智造未來」為主題，設有「新中軸會場」（花城廣場、海心沙亞運公園、廣州塔）和「一江兩岸會場」（沿江路24棟建築媒體立面、海心橋、獵德大橋），總計25組光影藝術作品同時亮燈為開幕式創意點，結合AR（增強現實）視覺技術，全方位展示廣州絢麗的城市夜景與文化魅力。

《雲山珠水》

據了解，25組作品將分布於花城廣場、海心沙亞運公園和廣州塔三大板塊內，通過燈光、LED、鐳射、視頻影像、場景布置等多種形式，運用大型光影舞台裝置、3D成像、全息投影、AR等先進技術，展現出多樣化和創新性的演藝及燈光藝術作品，打造集創意、藝術、科技、文化於一體的沈浸式燈光盛宴，旨在讓全世界看到中國最好的燈光演繹影像，讀懂中國歷史、現代和未來人與自然和諧共生的創新發展理念與未來願景。

AR技術展現灣區美好未來

據介紹，11月21日20時，將會有一幕長達12分鐘的「炫美灣區」大型藝術光影裝置作品在海心沙亞運公園帆船舞台盛大亮相，拉開2023廣州國際燈光節的大幕。

主舞台《炫美灣區》效果圖主辦單位供圖

開幕式演出分為四個章節，以嶺南深厚的歷史人文底蘊與傳說為基礎，通過如夢似幻的光影藝術，講述廣州風雲激蕩的紅色文化、源遠流長的嶺南文化、融通中外的海絲文化、敢為人先的創新文化。AR視覺內容將是開幕式表演的重要組成部分。

屆時，雲龍、朱雀、南越王犀牛腳杯、雲山珠水等傳統文化元素被投射在廣州塔周邊，以現代化的光影技術和創意視覺方式，描繪粵港澳大灣區蓬勃發展、欣欣向榮的繁華景象，彰顯新時代嶺南文化魅力。

《元》

本屆燈光節由國家一級舞美設計師、廣東省舞美協會常務副會長趙海擔任總導演，設計及藝術顧問團隊囊括多位舞美設計名家。藝術顧問團隊深挖嶺南歷史文化，將光影裝置與嶺南人文底蘊和民俗傳說等元素進行多維度融合創新，為本屆廣州國際燈光節註入了深厚的文化藝術內涵。

預約指引

本屆燈光節海心沙亞運公園主會場采取全封閉式預約參觀模式。

自11月18日起，市民遊客可以通過關註「廣州國際燈光節」和「廣州海心沙」官方微信公眾號進入穗好辦小程序及App預約界面，憑居民二代身份證、港澳居民來往內地通行證、台灣居民來往大陸通行證、護照等有效證件號進行預約。成功預約的用戶可以持有效身份證件原件（預約使用的證件）驗證進場，按成功預約的日期、場次觀覽，當日當場進場有效。

特別提醒

為避免大量人群聚集，保障市民遊客安全，同時提升觀賞體驗感，主會場周邊將設置交通疏導員，保障路面交通順暢。海心橋、獵德大橋西側人行通道將實施人員分流疏導，11月21日至11月30日的17時-23時進行限控管理。11月21日晚亮燈後，海心沙亞運公園區域將對成功預約觀覽的市民遊客開放。