牧場推｢豬景房｣8888元賞豬群日常？負責人：屬年卡套餐還送1頭豬

繼「虎景房」、「魚景房」後，浙江金華一家牧場推出「豬景房」，即緊挨著「豬圈」的客房，入住的客人可透過一面巨大的透明玻璃在房中觀看樓下豬群的吃喝拉撒，不過要價高達8888元（人民幣．下同），令不少網民質疑是否真的物有所值，抑或只是企業營銷噱頭？對此，相關負責人近日透露，8888元其實是此前牧場推出的年卡套餐費用，目前已不再對外銷售。



涉事「豬景房」位於婺城區熊貓豬豬兩頭烏國際牧場內，據官方介紹，其是全國首間以兩頭烏豬為主題的歡樂牧場，下設兩頭烏豬博物館，5G智慧養殖中心，兩頭烏美食體驗等板塊；自2021年8月1日開園以來，該牧場已累計接待旅遊人數超120萬人次，營收過億元。

金華熊貓豬豬兩頭烏產業發展有限公司運營總監高麗清表示，「豬景房」早在牧場園區剛開放時就已建成，其並非以酒店的形式存在，僅是在5G智慧養殖中心內建成了兩間房屋，讓住客在房屋內能夠透過玻璃，近距離觀察豬群的養殖和生活。而建「豬景房」的初衷並非為了錢，而是為了推廣中國的豬文化，其創意來源於「家」字，寶蓋頭即為家，下方的「豕」本意就是豬，「過去的農戶都是一樓養豬，二樓住人，我們為了還原這個場景，讓現代人體會到古時候的養豬文化，才推出了豬景房」。

至於引起爭議的8888元費用，高麗清解釋，其不是外界所理解的房費，而是牧場此前推出的年卡消費套餐，套餐包含消費者一年內免費入園的門票（成人票每次98元），以及牧場贈送的各類文創、豬肉系列大禮包、還包括1頭價值約6888多元的「兩頭烏豬」，消費者可認養一頭或經公司處理後，將分解的豬肉郵寄到消費者家中。而這些物品加起來，實際價值大約在1.2萬元左右。

在房間內展示的「金華兩頭烏豬」。（紅星新聞）

據介紹，房間所觀賞到的「金華兩頭烏豬」品種稀缺，被稱為「熊貓豬」，其豬肉也是金華地區名特產金華火腿的頂配原料。市場上「兩頭烏豬」肉每公斤售價達到130至140元，單價幾乎是普通商品豬肉的三到四倍。

高麗清又指，上述牧場年卡套餐自去年5月起已停售，故「豬景房」目前只為此前的購卡顧客提供住宿預約，但是如果消費者感興趣，其實也是可以進入「豬景房」免費參觀的。高進一步透露，考慮到入園遊客的實際住宿需求，在牧場二期工程中，已有建設「兩頭烏豬主題酒店」的規劃，價格相比「豬景房」亦將明顯下降。