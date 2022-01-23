江蘇動物園酒店「虎景房」仍在裝修　遊客能否入住有待政府通知

江蘇南通有動物園與酒店合作推出「虎景房」，住客與老虎僅相隔一境透明玻璃，可與老虎隔窗同眠。

目前，「虎景房」仍在裝修，未正式開放。酒店工作人員昨日（22日）稱，虎景房是否要對外開放，有待政府通知。



《澎湃新聞》報道，涉事的森迪部落樹屋酒店位於南通森林野生動物園區。該園區分為步行區和自駕區，酒店位於步行區內。目前，酒店只對外開放三種房型，分別為森迪樹屋、星空屋、豪華森迪樹屋，價格約1288至1888元（人民幣，下同）不等。

有入住酒店的遊客稱，自己帶小朋友到動物園游玩，住酒店的同時與動物園內小動物親密接觸，體驗感不錯。對於網傳的「虎景房」，他表示不會選擇入住，亦未有親眼看到該房間。

酒店工作人員稱，酒店內的老虎是孟加拉虎，「虎景房」原是動物園的孟加拉虎展廳，園區設計者後來將展廳設計成4個房間，供遊客觀賞居住。對於備受質疑的安全問題，工作人員稱房間內的防護等級很好，「玻璃是用最高級別的防彈玻璃」，並聲稱正為玻璃貼防爆膜。

目前，「虎景房」處於裝修狀態，旅客個人生活用品、廁所等配套設施仍未完善。對於房間何時對外開放，工作人員表示，一切都要等政府的通知，「我們如果有整改，或者繼續對外開放，都會在公眾號有顯示」。對於網上引起的相關爭議，他則稱「這些我們也有在考慮，上面說停下來了，我們在等通知。當初是我們策劃出來的」。

報道指，森迪部落樹屋酒店和南通森林野生動物園同屬森迪文旅集團公司。該集團一名管理人員表示，酒店於去年6月開業，樹屋類民宿房型開始接受預訂，而「虎景房」是去年底為迎接農曆虎年設計的體驗項目。網傳影片可能由裝修人員或酒店員工拍攝、發布，並非官方授意發布。