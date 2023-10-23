鼠頭鴨脖｜國務院約談南昌唐山政府負責人：堅決守牢校園食安底線

今年6月，江西工業職業技術學院日前有學生在餐食中吃出老鼠頭，食堂工作人員及南昌官方卻「指鼠為鴨」堅稱是鴨脖。此後，江西成立聯合調查組，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部，並吊銷涉事食堂食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人頂格處罰。

10月，華北理工大學學生又在食堂飯菜中發現「鼠頭」，不過這次食堂「指鼠為牛」，稱是牛肉。

針對內地高校一系列食品安全問題，國務院食安辦今日（23日）約談江西南昌、河北唐山市人民政府主要負責人。



約談指出，黨中央、國務院高度重視食品安全工作，江西工業職業技術學院發生的食品安全事件，暴露出南昌市食品安全屬地管理責任弱化、涉事學校主體責任懸空、主管部門行業管理責任缺位、監督管理責任落而不實、應急處置工作失當等問題，造成惡劣社會影響，教訓極為深刻。

約談要求，南昌市要嚴格依照食品安全「四個最嚴」要求，全面落實屬地管理責任，認真抓好本地區食品安全工作；要對江西工業職業技術學院發生的食品安全事件深刻剖析，舉一反三抓好全面整改；要壓緊壓實各方責任，堅決守牢校園食品安全底線。國務院食安辦將對南昌市整改落實情況進行現場檢查、全程督辦。

針對華北理工大學發生的食品安全事件，約談指出，事件暴露涉事學校食品安全意識淡薄、主體責任嚴重缺失，主管部門行業管理責任缺位，食品安全屬地管理責任履行不到位，監督管理責任未有效落實等問題，造成不良社會影響。

約談要求，唐山市要對標對錶「四個最嚴」要求，嚴格落實本地區「食品安全第一責任人」的責任，切實加強組織領導，壓緊壓實各方責任；要深刻汲取教訓，舉一反三抓好整改，迅速補齊短板弱項，防範化解各類風險隱患，堅決守牢校園食品安全底線。國務院食安辦將對唐山市整改落實情況進行現場檢查、全程督辦。