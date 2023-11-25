天價冧巴｜尾號「999999」　靚手機號以逾2614萬元成交

再有靚手機號被拍出天價，周五（24日），江蘇鎮江經濟開發區法院一個手機尾號為「999999」的靚號開拍，起拍價僅100元（人民幣．下同），繳納20元保證金就可以報名競拍，結果吸引720人競爭，最後經過24小時的拍賣、共2893次出價，最終以2614.5892萬元成交。公開資料顯示，今次成交堪稱全國之最。



據標的物介紹顯示，該手機號碼起拍價100元，保證金20元，增加幅度2元。周五上午10時準時開拍，翌日上午10時拍賣結束。上線競拍後，該靚號經半小時左右，拍賣價格就達到70萬元，隨後10分鐘內更是大幅飆升，10時41分達到了700萬多元。下午4時50分，價格突破1000萬元大關；晚上6時10分時，經過數百次競價後，價格突破2000萬元大關。競拍共吸引了720人報名，2247人設置了提醒，37928人次圍觀了該場拍賣。

據報道，尾號為6個「9」的手機號碼其實並不十分稀缺，此前阿里資產拍賣網站就上線了同類手機號，起拍價高達1366萬元，惟直到網拍結束一直無人報名參拍。2021年，江蘇常州溧陽市人民法院通過司法拍賣平台公開拍賣被執行人尾號「999999」，最終以20.9萬元成交，當時創下了常州地區法院此類資產的拍賣價新高。