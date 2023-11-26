「每次都說缺材料」江蘇女子政務大廳內發飆　網民：宣傳語顯諷刺

11月24日，江蘇常州一女子在政務服務大廳「發飆」，當場質問工作人員，為何每次來都說缺材料。而且政務服務大廳叫號順序混亂，找工作人員詢問，卻被告知這是領導的規定。

有網民發現，該政務服務大廳的宣傳標語寫著「一件事一次辦」，顯得頗為諷刺。



常州市某政務服務辦事大廳內，一名女子疑似社保無端被停前來辦理相關事項，但過程卻極為坎坷。網傳影片顯示，該女子手拿資料，衝著工作人員大喊，「根據你們的條件，所有東西都拿過來了，然後一會說要身份證、一會說要那個，為什麼之前不說呢？」

該女子還質問工作人員，為何胡亂叫號。自己本為「077」號，但排在她後面的數字全部都叫到了，仍未輪到她。找工作人員詢問，卻被告知是「他們領導讓這麼叫號的」。

影片在網絡引起許多網民共鳴，表示對政務大廳每次都不告知清楚的服務「深有體會」，還有網民表示，在政務大廳辦事一定要問清楚，否則就需要「一趟又一趟，像遛狗一樣」。還有網民注意到，辦事大廳的標語上寫著「一件事一次辦」，顯得頗為諷刺。

網民睇法：

「一樣的，我跑了兩趟，準備第三趟了，每次都說少東西，也沒有紙本的東西告訴我們具體該帶什麼東西。」

「確實，服務大廳從來不會一次說清楚都缺少什麼材料，需要什麼材料。我是深有體會！」

「早就被他們教出經驗了，第一次去，如果說材料不夠，那就一定要問清楚所需的所有材料都是什麼。不然你就可能跑了一趟又一趟，跟遛狗一樣」

「正常的全國一樣，每次都要缺一個資料。」

「前幾年去辦單位購票證，跑了6趟，也這情形！直到我發火了才打好證叫我去領！」

「絕對的權力必然現象，沒有有效的監督機制。」

「亂象從生，懶政各地方五花八門」

