香港黃金失價格優勢？　國貨珠寶品牌仍欲藉香港闖國際市場

2023年香港珠寶首飾展覽會（Jewellery and Gem 2023）於今日（9月20日）在香港國際會議展覽中心開幕，全球超過3700家珠寶商參展。

《香港01》記者發現，疫情3年後，有內地展商加入此次展會，望借香港走向國際市場；亦有來自內地的消費者表示「不以品牌論英雄」，追求款式而非品牌國籍背景。



2023年香港珠寶首飾展覽會開幕。

「來買金」一直是許多內地旅客的來港購物目的之一。今年5月，《香港01》報道內地旅遊團來香港購物時，曾有遊客羅先生在尖沙咀的兩家金鋪詢問一圈後，稱香港金價與內地相比「差不多」；北京女孩超超換算匯率後發現，567元港幣一克的價格，再加上傭金及手工費，「金銀首飾（價格）方面跟國內差不多」。對於消費者來說，香港的黃金似乎在價格方面失去太大優勢。

不過，作為珠寶黃金重要的零售市場，連結海外內地的特殊地位，即使已經擁有許多本土傳統品牌，香港市場仍舊受到內地珠寶商的青睞，希望藉此走向國際。

今年首次參展的內地知名黃金品牌之一的「老廟黃金」便雄心勃勃望打入香港市場。老廟黃金豫園珠寶時尚集團CEO張劍表示，「品牌將以本次香港珠寶展為支點，加速推動海外佈局規劃。」在拓展市場的同時，向世界傳遞中國文化、東方美學。

豫園珠寶產品官陳曉燕透露，老廟黃金計劃於明年在香港開設門店，將針對香港市場設計新的產品。「999金」是香港黃金的標誌之一，陳曉燕介紹，目前內地市場亦使用24K足金，所有的產品都符合國家標準。她認為，消費者對香港品牌的認可是「習慣問題」，內地品牌到香港，在產品、文化、設計等各方面都將契合當地市場。

出席展位揭幕剪綵儀式的香港易學家麥玲玲表示，過去消費者們可能會認為香港在珠寶黃金設計上更有優勢，但這幾年內地品牌進步亦非常大。「你想研究一些中國傳統的好運文化，內地品牌在這方面是領頭羊，這點是香港與內地品牌的不同。」

隨著近來金價持續走高，內地愈來愈多年輕人「買金豆」攢錢，對於這一現象，麥玲玲認為「這是蠻好的理財方法」，「我的老師教我，有錢時買點小飾物，現在每年也會習慣多買一些金。多有多買，少有少買，大家把錢攢下的習慣也是中國人的傳統。」

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現場有來自廣州的消費者向《香港01》記者表示，內地或香港的品牌並非購買珠寶商品時的考量條件，「如果我看到這個品牌的款式還不錯，它可能是個內地牌子，我也不介意，還是要看潮流款式。」