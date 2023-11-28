內地網紅非洲遇害　友人：手機被偷後遭盜竊者連捅多刀致死

內地網紅「小濤在非洲」11月26日在埃塞俄比亞遇害。友人楊先生透露，事發時小濤發現手機被盜，與盜竊者發生衝突後被刀捅傷致死。當地警方已拘捕一名中國籍男疑犯。



據介紹，小濤今年8月份前往非洲埃塞俄比亞，日常主要以分享當地的文化，並傳播中國文化為主。事發當晚，小濤如常開網上直播並與粉絲互動，結束後便關門睡覺，卻在淩晨3時許被潛入其房間的小偷驚醒。

楊先生憶述，小偷當時見到小濤的手機放在床邊，臨走時打算順手牽羊，結果動手時被小濤發現，雙方隨即爭執扭打，小偷之後更持刀連捅小濤七刀。楊先生稱，他跑上樓後小濤已在走廊處，小偷已跳窗逃走，「我見到他（小濤）的時候，他是活着的，5、6分鐘後他就講不了話了，根本就不行了」。

網傳圖片顯示，現場的被褥全部被血浸染，木地板上也有成堆且凝固的鮮血。

事後，當地警方已拘捕一名中國籍男子，他未有承認行兇，但其左手受傷並沾滿血漬，且現場遺下的腳印也指向他的房間，另警方在他身上搜出多部手機，其中一部屬於小濤。

據介紹，小濤是河北邯鄲人，多名親屬已獲知其遇害消息，其兩名身在埃塞俄比亞的親屬正在處理善後事宜，其餘在國內的親屬正在辦理簽證等手續，準備前往埃塞俄比亞。中國駐埃塞俄比亞大使館表示，事件處置和善後工作正在進行中。