百萬網紅尼泊爾直播時被刺殺身亡　嫌犯是同行　疑金錢糾紛釀殺機

有將近500萬粉絲追蹤的內地網紅「小胖闖非洲」12月4日尼泊爾旅遊直播時，當街遭人捅刺多刀，因傷重不治身亡，同行的徒弟也身受重傷。12月6日晚，死者堂哥證實死訊。



尼泊爾華僑華人協會工作人員透露，兇手已被當地警方逮捕，也是一名中國人，疑似因金錢糾紛行兇，兇手也是一名直播主。



據「尼泊爾快訊」指出，12月4日11時30分左右，尼泊爾加德滿都市商品集散中心新街（New Road）英迪拉喬克地區發生刺殺事件，造成1死1傷。當地警方透露，初步調查2名傷者與1名嫌疑人（37歲）都是中國人，他們之前就已經產生矛盾，嫌疑人已被警方控制。

報道稱，受傷的32歲李姓男子和29歲甘姓男子隨後被送往附近的醫院接受治療。李男胃部受了很深的傷；甘男胃、胸和頭左側都受傷，甘男在醫院不治身亡。報道指，甘男是內地網紅「小胖闖非洲」，在影音平台有近500萬粉絲，時常紀錄他在非洲的生活而吸引許多粉絲，時常分享自己的旅遊見聞。

事發影片顯示，「小胖闖非洲」和助理和徒弟，3人在大街上正直播，突然遭遇刺殺，另一名受重傷者是「小胖闖非洲」的徒弟，當時「小胖闖非洲」的助理因立即逃走並未受傷。「小胖闖非洲」在遇刺後意識一度清醒，坐在地上喝水，還掀開自己的上衣，觀察腹部的受傷情況，更暗示圍觀的人打急救電話。

目前死者的父母正趕往尼泊爾處理此事。死者堂哥表示，堂弟十幾天前才從國內出發，「平時的愛好就是到處旅遊，是一個樂於助人的人」。

據了解，兇手疑似是一名叫「阿云」的直播主，但人氣不如「小胖闖非洲」。他在行兇後在網絡上指控，小胖對自己不好，拿走自己用來買手機的9099元人民幣卻未幫他代購成功。

阿云聲稱，小胖還給他送去有「新冠病毒」的飯菜，甚至還與當地黑人一起砸了他的房子，他忍無可忍下才會「正當防衛」。