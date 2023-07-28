為影靚相不聽男友勸阻　女子失足墮60米崖　救援人員用10小時援救

出門旅遊想要打卡拍美照，是人之常情，但任何行為都應該以安全為第一原則！大陸陝西有一名女子，與男友相約登山，不過她為了找到拍攝的最佳角度，不慎失足墜落60米深的懸崖，搜救隊花費近10個小時，才將她救出。



根據陸媒報道，女子為了找角度拍攝美照，不理會男友多次勸阻，不斷的往山邊靠近，最後腳下踩空，墜入懸崖。

為了自拍而讓自己身陷險境，實在不值得：（按圖了解）

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男友在事後趕快報請搜救隊進行協助，不過由於山體斜度接近70度，茂盛的灌木叢也為救援行動再添難度，消防員攜帶救援裝備，出動無人機，經過1個多小時才找到女子受困位置。

救援人員隨即搭建繩索，利用擔架抬着女子向上攀爬，2小時後成功將人轉移至崖頂平台處，經過現場醫護人員檢查，女子意識清楚，但髖關節部分受傷，由於下山的纜車空間狹小，因此只能利用人力，徒步將她運送到山下，前前後後耗費近10小時。

陕西消防也提醒民眾，登山遊玩時，不要挑戰難度過高的攀爬路徑，更不要為了拍照，而置自身安全於不顧。

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