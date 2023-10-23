大連旅客無視景區警告勸阻執意攀岩　失足墮崖一死一重傷

撰文：林芷瑩
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10月22日，遼寧大連大黑山景區有兩人攀岩期間失足墮下，一死一重傷。

經查，出事旅客進入景區後無視安全警告標識提示，執意攀岩，後又無視工作人員勸阻，導致意外發生。

大連大黑山景區通報，10月22日上午10時許，有兩隊旅友進入大黑山攀岩，兩名同行人員發生意外事故。經公安機關調查核實，兩隊旅友從野路進入大黑山，進入景區後，無視安全警告標識提示，執意開展攀岩活動，後又無視工作人員勸阻，導致意外發生。

通報稱，其中一隊在位於關門寨500磴附近區域攀岩，隊伍中一名年約60歲的女子，在攀岩過程中從崖壁上失足墮落，摔至重傷，事後已被救護人員送至醫院搶救。

另一隊在位於關門寨400磴附近區域攀岩，隊伍中一名年約60歲的男子從崖壁上失足墮落，經法醫認定已無生命體徵。

景區稱，將進一步加強對從野路進入景區的管控，對於無視景區安全管理規定的行為，採取最嚴厲的懲罰措施，一經發現旅友擅自從野路進入景區，進行攀岩、徒步穿林等活動行為，景區將聯合執法部門實名記錄，加入黑名單，終身禁入大黑山景區。對違反相關法律規定的，將移交相關部門處理。

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