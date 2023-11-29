外賣員交通違例被警攔截　下跪求情後崩潰衝向公路　大喊｢不活了｣

浙江杭州一名外賣員因闖紅燈被交通警攔截，期間一度下跪求情，惟遭拒後情緒崩潰，更大叫「我不活了」。對此，外賣平台回應指，對違反交通規則的外賣員，會以批評教育為主，不會因此而開除，「做這行已經夠不容易了。」



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綜合內媒報道，事發於杭州街頭，一名外賣員因闖紅燈被交通警截查。網傳影片顯示，身着藍色外賣服的外賣員，向交通警下跪求情，交通警呵斥到，「快起來，搞什麼東西啊，馬路是大家的，（不是）你一個人開的，這麼多車把你撞一下怎麼辦。」

外賣員期間表示，「不會起來」，並否認自己的闖紅燈行為。不過，見交通警態度強硬，外賣員的情緒瞬間崩潰，先是大力推到自己的電單車，並衝向公路中央大喊，「我不活了」。

據知情人士介紹，外賣員若因闖紅燈被罰，上報平台後會被「封號」處理，「外賣員因此崩潰。」

餓了麼平台回應指，對違反交通規則的外賣員，會以批評教育為主。（視覺中國）

對此，涉事外賣員所屬的餓了麼公司回應指，若交通警向平台上報了該宗處罰，平台亦會對外賣員施以批評教育，並不會「封號」，「做這行已經夠不容易了，如果因為這個我們再把他給開（除）了的話，不是更不容易嗎。」

網民點睇：

「生活太難，隨時都可能崩潰。」

「生活都不容易，但不能不遵守交通規則。」

「穿制服的永遠不會理解最底層百姓生活的不易。」

「太難了，男兒膝下有黃金，要不是絕境，小夥不會如此瘋掉。」

「半月前去過杭州，看到路上外賣小哥很多，車都騎的飛快，且一路上嘀嘀的喇叭聲不斷，讓人聽著煩的慌。」

