發展商破產停工5年　浙江旅遊區值3.7億「爛尾」別墅群下月開拍

在浙江溫州大羅山風景區東南角，瑞安市塘下鎮3A級景區陳嶴生態休閒旅遊區內，有一處主體結構早已完工的「爛尾」別墅群，自2018年4月停工至今。期間，別墅群被法院進行過五次拍賣，估值一度達到4.53億元（人民幣．下同），但皆以流拍告終。12月8日，目前估值3.71億元的別墅群將又一次上線開拍，起拍價降至1.8999億元。當地官員表示，村內一直有將別墅接手改造成文旅或康養項目的設想，但礙於資金及改造難度一直未能實現。



該別墅群為家景羅山藍岸，分為A、B地塊，距溫州市區車程約29公里、瑞安市區車程約17公里。家景羅山藍岸自2011年底開工建設，由瑞安市家景房地產開發有限公司開發建設。不過，由於資金不足，其中間曾經歷近三年的停工期。雖然2017年3月曾復工，但因開發商破產，其於2018年4月再停工，直至現今。

事後，別墅群被法院進行過五次拍賣，估值一度達到4.53億元，其中四次都被大幅降價起拍，但皆以流拍告終。目前，別墅群估值3.71億元，將在12月8日再度上線開拍，起拍價降至1.8999億元。

別墅群曾被法院進行過五次拍賣，將在12月8日再度上線開拍，起拍價降至1.8999億元。（極目新聞）

雖然成為了爛尾樓，但據溫州市商品房網上銷售管理系統，家景羅山藍岸現有房源仍有參與預售，面積大多為205至230平方米（約2206至2475呎）不等。2018年，家景羅山藍岸公眾號曾發文宣傳稱，相比其他樓盤的洋房或別墅均價高達3萬多，該別墅群均價僅為每平方米19219元，其中B地塊銷售均價僅為每平方米17950元，不少房屋的銷售單價在每平方米13385.9至17007.03元間。

近日，內媒實地走訪發現，別墅群B地塊樓房的外墻石磚已鋪砌完畢，小區內綠化工程看上去比較完好，道路也已建好，鋪上了地磚。相比之下，A地塊則非常荒涼，停工數年加上沒有購房者入住下，住宅樓均被雜草及藤蔓覆蓋，不少組裝好的建材仍被固定在外墻上，裸露的墻體布滿了青苔和水痕，從大門通向住宅樓的一條窄水泥路更已經開裂，路邊長滿了野草。

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當地居民認為，別墅群的荒廢，既是資源的浪費，也會影響陳嶴旅遊區的形象，因此期待別墅能被盤活。陳嶴村黨支部書記陳眾芳介紹稱，村裏也一直有將別墅接手改造成文旅或康養項目的設想，並多次邀請專業人士及負責開發的企業前來探查，但礙於資金及改造難度，一直未能實現。

而在即將進行的這場拍賣的「標的物介紹」中，特別說明了買受人取得項目產權後的項目施工要求：買受人重新確定開工、竣工期限並與市自規局簽訂補充協議，約定拍得後一年內開工、三年內竣工，如買受人未按照補充協議約定的日期開工、竣工的，由買受人承擔違約責任。