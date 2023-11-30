非洲打工9年未歸　妻驚聞丈夫已與當地女同居生子　心碎起訴離婚

來自四川綿陽的何先生9年前到非洲打工，自此再沒回家，讓妻子李女士獨自帶著女兒在家等待。然而，李女士沒等到丈夫回歸，卻等來「丈夫在非洲與當地一女性同居生子」的消息。眼看女兒已成年上班，李女士近期決定起訴離婚。周二（28日），承辦法官表示，由於何先生遠在萬里之外的非洲，經多次與雙方溝通，決定通過手機微信視訊連線的方式進行遠程視訊開庭，並對審理過程全程錄音錄像。近日，法院開庭隔空審理案件，兩名事主就離婚事宜達成調解協議。



據了解，李女士和何先生1994年喜結連理，次年生下一女，一家原本其樂融融。2011年，為了生計，何先生前往安哥拉打工，並承包了小工程。期間他曾兩度回家，但李女士那時就感覺丈夫在外與其他異性有不正當關系。她原本考慮離婚，但為了僅有十多歲的孩子而作罷。可是2014年，當何先生再次前往安哥拉後，就沒再回家，平時僅與女兒有些許聯繫。

這些年來，李女士苦苦等待，不但沒等到丈夫歸來，反而換來一個晴天霹靂的消息。事緣2021年，與何先生一起到安哥拉的老鄉回家後，李女士打聽後得知丈夫已和當地一名女子同居，還生有一孩，這令李女士徹底死心。

日前，李女士到綿陽涪城法院起訴離婚。在訴狀中，她表示，自己與何先生婚後感情尚可，但丈夫在長達9年的時間裏，一直不來往，不盡夫妻義務。遙遠的距離，導致雙方溝通漸少，矛盾增多，夫妻感情破裂，遂請求判決離婚。

安哥拉首都羅安達掠影。（新華社）

周二，承辦法官表示，由於何先生遠在萬里之外的非洲，導致案件送達困難。倘若採用傳統的涉外送達方式，至少耗時超過半年。為了更好地化解糾紛，他們跳出傳統的辦案模式，幾經周折下聯繫上何先生，並建群與雙方當事人多次進行互動溝通，庭前疏導。

經雙方當事人的同意，法院決定通過手機微信視訊連線的方式進行遠程視訊開庭，並對審理過程全程錄音錄像。而為了保障開庭效果，辦案團隊提前進行庭審模擬調試，並克服了7個小時的時差障礙和信號卡頓、延時、掉線等重重困難。

最終，庭審順利進行，雙方都認識到這段婚姻已經走到盡頭，已無維持必要，並就離婚事宜達成調解協議。