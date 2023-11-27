深圳收二手衫賣到非洲　一噸可賣1.8萬　收入更勝為國企打工

在龍崗一個不起眼的工業區一樓，老劉正忙着分揀倉庫裏的舊衣服，鋪着隔雨布的地面上，分出了好幾個衣服堆，輕薄的女士連衣裙、襯衫、半裙被他丟到同一個堆裏。「你看這還掛着吊牌呢」，他扯起一條連衣裙給我看，「好多女孩子的衣服，穿兩三次就不要了，看着跟新的沒差別」，他説話時雙手不停歇，在幾堆衣服中間忙活着。



在二手衣服這條產業鏈上，老劉屬於一線人員，也被稱為「散户」。他有一台三輪車，還有一台麵包車。靠着這兩台車，他穿梭在深圳各個居民樓裏收購舊衣服，路程近騎三輪，遠的話就開麵包車。

老劉收上來的衣服，大都賣給了分揀廠，以噸為單位。夏季衫一噸價值六七千元（編：人民幣，下同），最近冬季衫行情一般，價格掉到了一噸六七百元。分揀廠再把這些衣服賣到出口廠，出口廠是國內二手衣服出口產業中，獲利最豐的一環。出口廠對接國外的經銷商，夏季衫主要賣往非洲，還有一部分運往東南亞。冬季衫一部分將流轉在國內再次銷售，一部分也會流入俄羅斯等國家。

很多人不需要的舊衣物，其實是他們的「金礦」：（按圖了解）

根據《Second-hand clothing in Africa: Opportunities and challenges》報告顯示，2021年，非洲二手服裝進口額達到 18.4 億美元，其中中國對非洲的二手服裝出口額達到6.24億美元，這使得中國成為非洲最大的二手服裝出口國。

一件鮮豔時髦的連衣裙，要完成它的漂洋過海，最終穿在一個皮膚黝黑的非洲女人身上，要經歷二手衣產業鏈上一環又一環的貿易節點，一雙又一雙分揀工的手，這其中一雙，就是老劉的。

每件舊衣服都有它的去處

老劉入這行兩年多，除了前三個月在「交學費」，後面的收入一直很穩定，「反正比上班強」。「甚麼年代都有收破爛的吧」，他説。

老劉選擇二手衣服這行，多少有點偶然。三年前的一個早上，他看電視，財經報道裏正在播一個「東北老鐵」的生意經，老鐵在當地開了5家收購二手衣服的店面。老劉心裏訝異，「衣服這玩意兒，還有這個用處」。老劉留了心，開始在深圳鑽研這行的門道，「有一個交通工具，有一個庫房，手裏有一兩萬流動資金，基本上這事就可以幹起來」。

從居民手裏收衣服，花不了太多本錢，夏季衣物1塊錢一斤，冬季衣服5毛一斤。老劉的獲客渠道主要來自線上，他在抖音、微信、小紅書、58同城……所有能想到的渠道上，定期更新收購衣服的消息。

老劉的同行中，不乏走街串巷收購衣服的「一線」。除此之外，還有另外一批收購二手衣的「一線」，主要靠走街串巷獲客，如小區門口的老魏就是如此，每天下午2點，他的三輪車準時出現在小區對面的空地上，附近的老頭老太太、清潔工構成了老魏的核心客户羣。

老劉選擇線上的原因之一，是通過線上聯繫他的家庭，提供的衣物大多是自家穿剩下的，性價比更高，其中住宅小區裏的居民出手的衣物成色最好，「10件裏面，差不多10件都可以（在二手市場流通），城中村裏10件有6件就不錯了」，而且這些家庭對收購價不敏感，「我很多次去居民家裏取貨，人家都説不要錢，我碰到十家裏面最多有一家在意價格的」。

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相比之下，走街串巷收購的同行，手裏的衣物多來自清潔工和老年人，這一群體更在意價格，他們出手的衣服品質也不高，其中很大一部分是從垃圾回收箱淘撿出來的。直播間、衣服門店的生意人，也會約老劉上門收貨，「他們對回收市場摸得很清，數量不太多的話，懶得折騰，會直接給我們」。

直播間的衣服，一部分也來自於二手衣分揀廠，「一件衣服可能從我這裏轉一圈，最後再從直播間裏轉回我這兒」。在老劉的小倉庫裏，幾乎囊括了家庭日常需要的所有紡織品——日常穿的各種衣物，內衣，絲襪，鞋包，布偶娃娃，棉被。

二手市場上「物依稀為貴」——童裝、女包、男鞋這些品類在二手市場上很受歡迎，其中童裝更為稀缺，更易賣出好價錢。女士衣服量最大，價格和需求處於最低一階，女鞋量也大，同樣不太好賣，老劉倉庫的牆角處還堆着幾包女鞋，「最近匯率變化，女鞋都賣不動」，鞋子跟衣服不一樣，積壓時間太久容易壞，「要是春節還沒賣出去，再拿出來可能一半就是垃圾」。

倉庫裏，白色衣服被老劉單獨分揀出來，這類衣物能以每噸1千多元的價格賣出去。「白色布料容易泛黃，即便在我們手裏還挺新，在海上漂一段時間，一受潮不知道怎樣」，這些白色衣物，最終會被賣到國內的紡織廠，製成再生紡織品。「再説非洲人也不喜歡白色衣服，他們喜歡顏色鮮豔、寬鬆的衣服，所以熱褲、短裙在非洲也不受歡迎，但是越南的小靚妹就特別喜歡熱褲」。

鞋、包最終售往海外，內衣混在夏裝裏，未來的目的地也是海外。布偶娃娃的歸宿是娃娃機，棉被裏的棉套，將被重新做成填充布偶的絲綿，至於絲襪，老劉説不出它的新用途，「反正有老闆收購」。被二手市場和紡織廠挑剩下的紡織品，會被送往發電廠焚燒發電，「反正每個東西都有它們的去處，都會再次利用」。

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分工明確但不成熟的產業鏈

「別看這行門檻低，道道可不少，一不小心就踩坑了。我們這行也符合二八定律，好多人賺不到錢」。老劉入行之前，專門考察了大半年，把行業裏的門道研究了一番，即便如此，入行後他也「踩過小坑」。

比如在深圳，很多平台會邀請老劉這樣的「一線」加盟，加盟費從幾千塊到幾萬塊不等，「我聽説交得最多的一個人，交了三萬九千八」。除了加盟，還有小程序平台，也會邀請老劉和同行付費入駐。「説甚麼你加盟了，或者入駐我這個小程序，給你引流，其實一點用都沒有，收衣服獲客你主要得靠自己。這些套路全是割韭菜」，老劉忿忿地説。

開過二手衣服出口廠的付彥宇，在這個問題上的判斷與老劉差不多，「深圳這一行有點脱離商業本質，老老實實做生意的，比不上那些搞套路割韭菜的」。在老劉的上游，有很多不守規矩的分揀廠。

他的一個同行朋友，初入行時曾被分揀廠坑過，「收他的貨之前，先讓他交9980塊的保證金。等他拉着一車貨進了分揀廠，對方把大部分貨物扔到一邊説是垃圾，只給他3000塊錢」，朋友不忿，又將一車貨拉到其他分揀廠，「結果人家一看，全是最值錢的玩意兒，一噸貨的報價少了2000塊左右，他總共有28噸這樣的貨」。

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當然，老劉的「一線」同行當中，同樣也有很多不守規矩的人，「把款式品相好的二手衣服單獨單挑出來，高價賣出去，剩下最不值錢的衣服拉到分揀廠，這樣分揀廠也賺不到利潤」。

「現在沒甚麼搞頭」，付彥宇説，他跟老劉一樣，認為二手衣物行業競爭不夠規範，「現在回收成本很高，而且還有很多陷阱」，「正常從普通家庭收上來的衣服，A貨B貨都有大概比例，有些送到我們廠裏的貨，全都是不值錢的次品，這就是被動過手腳了」。

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在二手衣服產業鏈上，二手衣服最初級的分類為，精品，A類，B類，品質依次遞減。其中精品衣服要有95成新，是近兩年的時尚款式。一噸全是精品等級的夏裝，收購價在萬元以上。很大一部分精品服裝，無論冬裝還是夏裝，會直接流入國內直播間。

分揀廠和「一線」中，均存在不規矩的商家，因此雙方的第一次交易也分外謹慎，老劉第一次去分揀廠賣貨時，在車間連續守了兩天，等分揀工人將全部貨物分出品類，給出最終報價，結清貨款才離開。「合作兩三次，互相信任之後，分揀廠取出幾包抽檢一下，根據A、B貨的比例，就可以定價結款了 」。

付彥宇的出口廠，根據海外客户的訂貨訴求，給倉庫裏的二手衣服再次做分揀。這些品類多達數百種——連衣裙、吊帶裙、深色牛仔褲、淺色牛仔褲、喇叭褲……「分的越細越有錢賺」。單個品類的衣服定價，主要看稀缺性和海外的受歡迎程度，「非洲熱，受歡迎的基本是薄款，童裝也比較搶手」，付彥宇賣出的二手連衣裙，一噸銷價達1.8萬元。

付彥宇只做夏裝的出口生意，收到手裏的冬裝，他通過國內其他渠道出手。他的二手夏裝通過阿里國際站交易，這一平台與國內的1688相似。付彥宇的貨物銷往東南亞和非洲，「7成半的貨賣到非洲，非洲市場需求更大，不愁銷路。2成半賣到東南亞，東南亞市場的利潤更高，單櫃利潤比非洲高15%。」

幾個月前，付彥宇關停了他在深圳的二手衣服出口廠。他做這行有一年多時間，他父母早年在深圳開過工廠，家裏原有的廠房，成為他二手衣生意的倉儲空間。廠裏請了5個分揀工人，把倉儲成本算進來，每個月的利潤率在10%左右。

「深圳不適合做這行，人工成本、倉儲成本都太高，不划算」，付彥宇説，人工和倉儲是出口廠的成本大頭，物流成本上，他只需承擔到達國內港口的費用。二手衣服出口產業在國內的沿海地區較為活躍。

最近幾年，因成本原因，深圳的二手衣分揀廠、出口廠陸續遷往廣州花都、東莞等地。付彥宇從同行那裏瞭解過，深圳二手衣行業的暴利階段，大約在五六年前，那時候市場競爭小，舊衣服回收成本極低，一些住宅小區的舊衣物回收箱，其實做二手衣生意的商家投放的，「很多人都是直接丟掉，幾乎沒有回收成本」。

付彥宇的出口廠屬於小規模廠家，同行當中，規模較大的出口廠有上百號工人。老劉瞭解到，大型二手衣出口廠投入高達百萬甚至上千萬，「一般人也幹不了，你得懂外匯，有實力的出口廠，在海外還會設立檔口」。

對於自己「一線」的角色，老劉樂於接受。「出口廠老闆，有一年賺幾百上千萬的，也有一年虧一兩百萬的，甚麼樣的人賺甚麼錢，你承受不了人家的壓力」。老劉入行這兩年多，同行之間的競爭一直很激烈，「宣稱高價回收，其實就是幌子」的惡性競爭也一直存在。不過，他看重這份營生的收益和穩定性，「疫情期間也挺好做的」。

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做這份營生之前，老劉是國企的正式職工，國企的工作穩定，但賺不到幾個錢，他也不是個坐得住的人，在辦公室坐了七八年，坐得一日比一日更難受，「想想還是辭職了」。在我們見面的那個下午，老劉有三四次提及體不體面的問題，前一天晚上他還問兒子，「要是哪天爸爸在路上騎着三輪車，人家説爸爸是收廢品的，你心情會不會受影響」。

「不會啊」，兒子説。

「為甚麼不會？」老劉繼續問。

「你自己動手賺錢，你又沒有搶」，兒子説。

覆述完兒子這句話，老劉表情舒展，反覆點了好幾下頭，「就感覺，嗯……」他笑了，沒有説出後面的話。

備註：文中人物付彥宇、老魏為化名



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