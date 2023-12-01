29年助逾1900名罪犯重返社會　漸凍症女警長：心有陽光就不怕凍住

今年54歲的吳秋瑾，是安徽省女子監獄三級高級警長，全國司法行政系統一級英模。從警29年，她用耐心、愛心教育改造了1900多名罪犯，幫他們重返社會。

2020年，吳秋瑾確診漸凍症，肌肉逐漸萎縮卻仍未放棄工作，直到病情惡化，才被強令要求家休息。



1994年，25歲的吳秋瑾成為安徽宿州監獄一名民警。2001年，女子監獄從宿州監獄分離出來正式掛牌成立。起初，民警沒有一個正式的辦公場所，只能「蝸居」在活動板房。吳秋瑾見狀，毅然選擇加入「拓荒」隊伍。

面對當時基礎條件差，警力嚴重不足的問題，吳秋瑾開始逐一解決。在她和同事們的努力下，女子監獄教育改造、制度建設等工作逐步完善。在監獄民警唐玉英的印象中，吳秋瑾總能將一團亂麻梳理得井井有條。

監獄民警像是一位「老師」，教育改造服刑人員是重要職責之一，而吳秋瑾在女子監獄更是出名的教育改造能手。

曾在女子監獄服刑的小雲（化名）性格暴躁，吳秋瑾了解後發現，小雲因長期缺乏母愛，導致對母親的怨恨長達數年。兩人通過談話及相處後，小雲逐漸敞開心扉。後來，吳秋瑾幾經周折找到小雲的母親，最終幫助母女倆解開多年的心結。

2020年初，面對突如其來的新冠疫情，安徽省司法廳受命組建援鄂抗疫工作隊，時年51歲的吳秋瑾第一時間遞交請戰書，並被選中擔任安徽監獄援鄂抗疫工作隊隊長、臨時黨支部書記。

2020年10月，吳秋瑾確診漸凍症，面對親人和朋友的擔憂，她選擇堅樂觀面對。2021年12月，吳秋瑾受訪時提到，「面對這個病（漸凍症），無解，我也可以選擇怎麼樣度過我最後的日子。我也可以選擇心中有陽光，我就不怕『凍住』」。

盡管身體每況愈下，吳秋瑾還是堅守在崗位上，手指變硬變形也要處理工作，因為她想拼命抓緊時間，想再多做些工作。直到2022年10月，吳秋瑾才在組織的強制命令下回家休養。

如今，吳秋瑾的生活已經無法自理，由於病情發展較快，她全天都需要別人照顧。近日，近日，吳秋瑾被人力資源和社會保障部、司法部授予「全國司法行政系統一級英雄模範」稱號，她受訪時表示：「面對困難和病魔，我不會被打倒，我相信相信的力量。」