胡錫進再評內地安檢過度：巨大的資源浪費　莫名其妙的形式主義

除機場、高鐵站等城市交通樞紐需要安檢外，內地地鐵站自2008年北京奧運會以來，均實行嚴格的「大包小包請過機」的安檢措施，甚至瓶裝水都需要「喝一口」才能通過。除了交通樞紐需要安檢外，部分廣場、公園、大學等都需要刷身份證或預約進入，界限頗多。

對此，今日（28日）《環球時報》前主編胡錫進發文評論指出，「我們城市裏的安檢過度普及了，這是非常巨大的資源浪費。」而這也是胡錫進第二次抱怨內地安檢太多。



胡錫進評論認為，中國近十多年社會治理取得很大進展，如新疆恐暴等惡性事件得到根本遏制；社會福利公平建設，如扶貧等取得很大成就，安全風險和社會治安總體呈現向好改善之勢，過度的安檢是「巨大的資源浪費」。且在社會愈來愈安全的情況下，安檢、保全的加碼投入是「不合時宜」的。

南京地鐵安檢升級，大行宮站試辦加裝安檢門（視覺中國）

評論指，雖然有民眾樂見安檢在公共交通上的普及，但實際安全收益巨大付出不成比例，安檢過度增加甚至加劇一些城市的地鐵虧損。且從世界上的經驗可見，以安檢來防範公共交通的犯罪不是好辦法。比如，印度新德里地鐵雖有安檢，但其治安情況和發生恐襲的潛在風險與中國完全不可同日而語。

評論表示，中國的犯罪率尤其惡性犯罪率遠低於美國等西方國家，在這樣安全的環境中，安檢網只是心理安慰，且效果難免畸形。「怕出事」「怕擔責」的心理導致社會安全領域的從眾、攀比和莫名其妙的形式主義。「現在國家和社會都好好的，怎麼一進地鐵火車站，那些安檢非要告訴我們正在經歷一個很不安全，一刻都不能放鬆警惕的世道呢？」

胡錫進建議，應該專案整治，將沒必要的安檢和保安撤掉，將城市裏過多的柵欄鐵馬拆除，以及部分場所的預約製也同時取消。追求絕對安全反而會破壞社會免疫力，使集體心理變得脆弱，「這對國家從長遠看一點好處都沒有。」

2019年國慶 胡錫進抱怨北京安檢

2019年十一國慶期間，北京安保措施升級，當時，胡錫進也「抱怨」安檢過分、防控太嚴。認為安檢太多，反映的是仇恨社會的人有點多。

胡錫進當時發文直言，「我深度懷疑，在非特殊地區，我們的安檢過度了，耗費了過多資源，這些資源如果用來從源頭上安撫對社會懷有不滿的人，也許效果會更好些。」