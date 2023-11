印媒11月30日稱,中國爆發「神秘肺炎」,印尼政府加強監察措施來應對。



《雅加達郵報》30日以《印尼加強監察以因應中國爆發「神秘的肺炎」》(Indonesia heightens monitoring in response to ‘mysterious pneumonia’ outbreak in China,暫譯)為題進行報道。

內文稱,印尼衞生部疾病控制和預防總幹事龍多努武( Maxi Rein Rondonuwu)28日表示,部門已發布通知,敦促醫護人員密切監察各自設施中的呼吸道疾病個案,並定期向政府報告數據。

他稱如果醫護人員發現疑似支原體肺炎(Mycoplasma pneumonia)個案,應從病人身上採集樣本並送到政府實驗室。他也建議醫護專業人就這疾病對公眾進行教育。

報道指,印尼政府計劃加強邊境檢查站的監控,指示官員更密切關注來自中國的旅客、動物和貨物。