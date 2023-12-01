天空之城？深圳擬打造「超級空中街區」　42座空中連廊供遊賞休閒

據深圳市住房和建設局消息，近日，深圳灣超級總部基地空中漫行系統方案正式出爐，當局將在高密度、高強度開發的城區中打造「超級空中街區」，提供全新的空中公共遊賞休閒路徑，聯動地面和地下空間，成為市民公共生活中心新典範。據介紹，設計方案包括共42座空中連廊，長度約2公里，協調所連建築內部的公共通道全長約4.6公里，空中漫行系統的總長度約6.6公里。



深圳灣超級總部基地空中漫行系統效果圖。 （有方空間）

據《深圳商報》報道，深圳灣超級總部基地是深圳戰略發展的核心地區，片區已全面進入開發建設階段，目前各項建設正穩步推進。為貫徹市委市政府對深圳灣超級總部基地「中國特色、世界一流」的標準和要求，高起點規劃、高標準建設，進一步落實經市政府審定的《深圳灣超級總部基地城市設計優化》成果中的先進理念，市住房和建設局組織開展了深圳灣超級總部基地空中漫行系統方案設計。

設計方案打造「超級空中街區」，希望通過空中漫行系統，橫向拉通片區各個象限至中央綠軸的動線，內部形成連續的商業和文化環線，縱向拉通二層、地面、底下的垂直轉換，真正形成高效舒適、體驗豐滿、經營精細的城市公共品牌。

空中漫行系統由兩大部分組成，一是跨越城市道路上方的空中連廊，在高、密、繁的建築背景間，空中連廊將以輕巧、優美、靈動、浪漫的姿態，成為城市的公共建構藝術品，在5米的高度形成看與被看的風景。二是穿行於建築內的公共通廊，溝通了文化、商業、休閒場所，在這里空中漫行系統不止是機械的聯通通道，更是城市空中的公共休閒藝術品牌。

空中連廊同兩端連通的建築一同作為城市街道景觀的主景，因此，方案希望尋找平衡點，讓所設計的結構和立面盡可能的輕盈、通透、簡單，使大部分連廊以更消隱的姿態做好城市的「最佳配角」。

方案選取了最能代表深圳灣超級總部基地形象和公共性的三條城市特色大街沿線的連廊作為重點設計對象，它們分別是海旁街、深灣公園路、白石四道上的三組連廊，其以更強烈的主題性和風貌性，體現了片區先鋒、多元和文化特性。三組連廊分別是濱海一線空中連廊、深灣公園路上方空中連廊、白石四道上方空中連廊。

設計方相關負責人表示，空中漫行系統絕不僅僅是天空中的問題，更要深挖至地表之下，拓展到建築內部，這需要眾多參與主體的共同努力，期待深圳灣超級總部基地早日實現這一連續高效、人性舒適、開放多元的超級空中街區。