父母車禍亡上海女繼承2億　新婚老公提離婚要分遺產：憑我有這個

上海市一名獨生女康露（化名）日前因父母發生車禍，繼承家中約2億元（人民幣，下同）財產，不料丈夫和她一起處理完父母的喪事後，隨即以「個性不合」為由提出離婚，甚至還要求依法分割遺產。消息一出，立刻登上微博熱搜。



《上海法治報》報道，康露（化名）是家中獨生女，家境優渥，年僅28歲就成為上海一間外資公司的主管。而王力（化名）則是康露公司年會所在飯店的連絡窗口，2人相識半年就展開交往，進而成為夫妻。

上海女康露的遭遇讓網民想到電影《消失的她》，劇中的男主角覬覦妻子高額的遺產。（劇照）

近日，康露父母在某次旅遊途中發生車禍，雙雙過世。起初王力仍體貼陪伴在康露身旁，並協助處理岳父母的喪事，但半年後，康露打算重新回到職場工作時，卻突然在公司收到一份法院寄來的傳票，內容是王力以「個性不合」為由提出離婚，且還將電話關機，直接搬出婚房。

報道指出，康露對此感到十分錯愕。她向律師譚芳哭訴，「我們新婚才一年，他對我非常好，我們一直很幸福的啊，從來都沒有吵過一次架，他為什麼不聲不響地要和我離婚啊？」

律師譚芳調查後發現，康露的父母在上海有9套房產和商鋪，還有1000多萬人民幣的銀行存款及理財產品，總價值約2億元人民幣。由於康露是獨生女，且父母去世之前未曾訂立遺囑，祖父母、外祖父母也都已過世，因此康露是唯一法定繼承人。

上海女康露的遭遇讓網民想到電影《消失的她》，劇中的男主角覬覦妻子高額的遺產。（劇照）

譚芳向康露說明，依照中國《婚姻法》規定，婚姻關係存續期間繼承所得的財產，歸夫妻共同所有，「所以，妳繼承的遺產，是妳和王男的夫妻共有財產，妳有沒有想過，或許這正是妳先生急於離婚的原因？」

康露這才恍然大悟，王力大學時曾選修法律，且平時也熱衷於相關書籍。果真在不久後，康露就收到法院寄來的補充訴訟，王力要求分割康露繼承父母的遺產。康女就收到王男以性格不合為由起訴要離婚，王男火速搬離住處並且斷絕聯繫。

律師：婚姻關係存續期間繼承財產由夫妻共同所有

開庭當天，康女遇到多日不見的王男，忍不住開口詢問，「如果沒有這麼多遺產，你還會離婚嗎？」王男冷回，「我們之間早就沒有感情了，與妳父母過世無關。」康女問，「那你憑什麼要分割我父母留給我的遺產？」王男說，「憑什麼？我們的結婚證書啊。」

事件在內地引發輿論熱議，網民批評這樣的法律規定便宜了男方。有網民批評，「個人繼承的遺產為什麼會變成共同財產，這婚姻法是不是在勸阻年輕人不結婚搞獨身主義啊！」、「如果是真的，這男的也太壞了，人的私心太重了，也不好」；亦有網民建議女方「堅決不離婚吧！法院也不傾向判離婚的」、「建議查查父母車禍的原因！」

律師譚芳則建議，為了避免以上情況的發生，「建議父母應訂立遺囑，並在遺囑中寫明僅由子女一人繼承，不作為夫妻共同財產，透過事先規劃或許就不會發生這種悲劇了。」