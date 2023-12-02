01FactCheck｜癌末男大生搭巴士遭大媽「一巴掌打暈」逼讓座？

台媒報道，內地一名大媽要求公車上男大學生讓座不成，竟不顧對方表明身體極不舒服，一巴掌打暈男大生，事後才得知男大生真的是胃癌末期患者，該男大生也因為這一掌造成中度腦震盪，無法如期進行化療，等於縮短餘命，氣得家人提告大媽求償百萬（人民幣，下同）。



事件近期再度在抖音傳播更引發台媒轉載。不過《香港01》記者未查核到相關的消息來源，並發現該故事有不同的版本，主角有男有女，有患腦癌和胃癌的都有。此前山西大同市曾經發闢謠，對於其中一個新聞版本闢謠稱，「22歲胃癌男子在公交車上被大媽打一巴掌為謠言。」



內媒《網易新聞》報道，現年22歲李新明（化名）8月結束複診返家途中，搭上下班時間公車並幸運找到座位，但沒想到沒搶到空位的健壯大媽就戳了他一下，表示自己腿不好要求李新明讓座。

網絡影片示意圖。（翻攝自微博）

雖然李新明表示病得幾乎站不起身，大媽卻大罵：「你一個小伙身體強壯的，看著也是讀書的，就這麼沒同理心，我是真腿疼，別來這套」、「你個小伙能有什麼大病大災，等我躺下了看你怎麼下場？」，李新明不理會大媽閉目養神，沒想到，他一閉眼頓時感到臉被重擊，醒來時已經躺在醫院病床上。

李新明事後得知，大媽見他昏倒時一邊罵裝死，一邊朝車門走去準備離開，但是其他乘客圍住大媽、司機也往醫院狂奔。然而，由於李新明被診斷出中度腦震盪，暫時無法接受化療，讓李家父母無法接受兒子被迫縮短壽命，提告大媽求償100萬並拒絕和解。

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內媒報道，李新明的身世也在事件曝光後被揭露，作為清寒家庭長子的他，從小就半工半讀兼保母照顧2個弟妹，即使考進「211」等級的優秀大學，依然吃最便宜食物和剩菜剩飯，只為了替上學的弟妹與家裡省下開銷，不料卻因此罹患胃癌。

更令人鼻酸的是，李新明回憶，自己當時在公車上坐著思索的，是如何說服父母同意讓他放棄治療。

該報道除《網易新聞》外並未有其他的新聞來源。《香港01》記者發現類似的故事在8月間就開始傳播，版本各有不同。山西大同市曾發布闢謠公告，但許多網民不相信「闢謠」內容，更認為比起事件，社會更關注交通工具上「倚老賣老」、「逼讓博愛座」的行為應該要加以制止。