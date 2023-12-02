內地32城市地鐵僅5城獲利　武漢領先第二名深圳近10億元

今年以來，內地多個城市地鐵計劃被叫停，引發人們對地鐵建設與營運成本的關注。根據統計，扣除地方政府補貼，內地32座城市僅有武漢、深圳、濟南、上海、常州等5個城市地鐵實現獲利。就淨利而言，掄元的武漢領先排名第二的深圳達到了近10億元（人民幣，下同）。



《中國新聞周刊》報道，2022年，武漢地鐵淨利為15.7億元，其他收益為0.87億元，扣除補助，仍有14.83億元盈利，是目前公布的內地32座城市中唯一除補助淨利潤超10億元（新台幣44億元）的城市。

根據年報顯示，武漢地鐵2022年票款收入為31.27億元，相較於54.12億元的投入成本，淨利為-22.85億元。但武漢地鐵資源一級開發的收入達到53.94億元，成本為23.26億元，淨利達人民幣30.68億元，反哺了地鐵業務，實現轉虧為盈。

武漢地鐵將軌道交通與武漢都市圈建設結合，有效連結區域內武漢、鄂州、黃岡、黃石等四座城市流通。（wikiwand）

「武漢地鐵同樣採用的是大眾運輸導向型發展（TOD）模式。」武漢大學城市設計學院院長李志剛指出，武漢從2014年開始探索該模式。

從規劃角度看，武漢地鐵TOD與深圳的差異是，將軌道交通與武漢都市圈建設結合，利用軌道交通快運、量大、精準的特點，將「武鄂黃黃」（武漢、鄂州、黃岡、黃石）四座城市的人口、資源要素銜接，進而提高人口規模、消費規模，提高「軌道+物業」營收的可持續性。

只不過，在武漢地鐵獲利勇冠全國各市的新聞傳出後，網民紛紛載道「武漢地鐵票價不便宜」、「票價漲價就賺得多」，自嘲「因為武漢人都在倒貼錢（搭地鐵）上班」。

在廣東方面，今年9月起，廣州和佛山告別「滿15次後打6折」的地鐵票價累次優惠。新方案實施「滿額優惠」，普通乘客在一個月內，乘坐廣州地鐵公車累計實際支出票款滿80元不滿200元部分可享受8折優惠，超出200元部分則享5折優惠。

然而，若以上班族每月工作22天、往返搭乘44次地鐵計算，唯當單程票價超過9元時，乘客才能在新頒布的方案中享有更大優惠，對大多數普通打工人來說，地鐵其實變相漲價了。

在開源之餘，杭州和北京則分別在節能上下功夫。今年4月起，杭州地鐵公告，部分站點自動扶梯僅於工作日上下午開啟。

細究內地各大城市地鐵在今年的頻繁動作，實與「降本增效」密切相關，絕大多數城市地鐵去年都虧了不少錢。今年以來，多地地鐵計劃被叫停，進而引發人們對地鐵建設與營運成本的關注。

北京交通大學國家交通發展研究院副院長李紅昌分析，世界範圍內，也只有香港等極個別城市可以靠票價實現主營業務盈利。李紅昌指出，軌道交通是城市基礎設施，本身的公益性決定了其票價偏低，不可能完全按照市場方式定價，修建地鐵也不是為了追求高利潤和高回報。