深圳機場至皇崗口岸鐵路迎進展　將有利促進城際客流「公交化」

兩條途徑深圳前海的城際鐵路——穗莞深城際、深惠城際，近日迎來建設進展。



據深圳新聞網報道，近日，隨着穗莞深城際前皇段0-2#工作井至1#工作井右線盾構第65環掘進完成，標誌盾構機順利下穿重大風險源——月亮灣大道。

月亮灣大道是深圳市南山區的主要城市幹道之一，北接北環大道、廣深高速公路、南山大道、寶安大道，南至深圳赤灣和蛇口兩個集裝箱碼頭，為雙向8車道，車流量巨大。

穗莞深城際前皇段線路起於穗深城際前海站（不含），止於皇崗口岸站，正線全長21.158公里，動走線長3.18單線公里，全線地下敷設。設超級總部站、皇崗口岸站2座地下站及中心公園存車場1處，設計時速160公里。值得一提的是，該線路是由深圳機場延伸到皇崗口岸。

穗莞深城際前皇段線路圖。（深圳新聞網）

線路建成後，將有利於促進城際客流與市內通勤客流「公交化」。對完善粵港澳大灣區城際軌道骨幹網路和助力前海蛇口自貿片區、東莞濱海新城等重點發展片區快速建設具有重要意義。

而深惠城際先開段龍城站-坪地站區間（簡稱「龍坪區間」）盾構掘進亦克服了下穿水庫、河流、岩溶區等困難，左右線掘進均突破3000米大關，標誌龍坪區間隧道取得了階段性進展。

此外，深惠城際大運北站-龍城站區間（簡稱「大龍區間」）左線「攻堅一號」盾構也順利始發，標誌深惠城際全面進入區間工程的攻堅階段。

大龍區間距離較長，處於岩溶強烈發育區，周邊環境複雜，為深惠城際控制性工程之一。

深惠城際鐵路前海保稅區至坪地段起自深圳市前海保稅區，途經深圳市前海、南山區、龍華區、龍崗區、東莞市鳳崗鎮，終至龍崗區坪地低碳城，正線長約58.9公里（深圳市52.836公里，東莞市6.024公里）。

線路設計時速 160公里，全線設地下站11座，分別為前保站、怡海站、鯉魚門站、西麗站、深圳北站、五和站、平湖站、鳳崗站、大運北站、龍城站、坪地站。